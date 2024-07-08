https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США

В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США - РИА Новости, 08.07.2024

В больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot, считает блогер из США

В киевскую больницу попал снаряд американской ЗРК Patriot, заявил известный блогер из США Джексон Хинкл. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:13

2024-07-08T18:13

2024-07-08T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

джексон хинкл

джо байден

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В киевскую больницу попал снаряд американской ЗРК Patriot, заявил известный блогер из США Джексон Хинкл.Подобные выводы он сделал на основе размещенных местными жителями в Сети видео летящей ракеты и фотографий осколков от взрыва. "Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <...> снова", — написал блогер в соцсети Х.По его словам, попавшая в здание ракета — это "перехватчик Patriot PAC-3 (с заостренным носом), а не российская крылатая ракета Х-101 (с закругленной носовой частью). Хинкл добавил, что снаряд на видео также не имеет характерных для российской Х-101 крыльев.Блогер призвал президента США Джо Байдена "прекратить отправку этим террористам бомб". Минобороны России сообщило ранее в понедельник, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что разрушения были вызваны падением украинского снаряда системы ПВО. Там добавили, что украинские власти уже не первый раз идут на подобные провокации.В министерстве также отметили, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958313525.html

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в мире, киев, россия, сша, джексон хинкл, джо байден