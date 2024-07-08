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Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности
Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024
Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности
Порядка 500 новых семей появились в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности, всего в регионе ежегодно женятся более 55 тысяч пар, сообщила первый... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:45
2024-07-08T15:45
2024-07-08T15:45
общество
московская область (подмосковье)
россия
архангельское
людмила болатаева
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 500 новых семей появились в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности, всего в регионе ежегодно женятся более 55 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. "В нашем регионе больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы. Ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует министерство социального развития Московской области. В минсоцразвития рассказали, что центральной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности стал музей-усадьба Архангельское. Торжественные мероприятия также прошли в 23 парках и скверах городов Подмосковья, там состоялись пикники и концерты, где семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей предусмотрели игры, мастер-классы и развлечения.
https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, архангельское, людмила болатаева, день семьи, любви и верности
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Архангельское, Людмила Болатаева, День семьи, любви и верности
Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности
Почти 500 пар поженились в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности