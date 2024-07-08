https://ria.ru/20240708/pary-1958264254.html

Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности

Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024

Почти 500 пар поженились в преддверии Дня семьи, любви и верности

Порядка 500 новых семей появились в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности, всего в регионе ежегодно женятся более 55 тысяч пар, сообщила первый... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

2024-07-08T15:45

общество

московская область (подмосковье)

россия

архангельское

людмила болатаева

день семьи, любви и верности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939134293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8ecac0265d71dfa408cf7a80f85732.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 500 новых семей появились в Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности, всего в регионе ежегодно женятся более 55 тысяч пар, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. "В нашем регионе больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы. Ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует министерство социального развития Московской области. В минсоцразвития рассказали, что центральной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности стал музей-усадьба Архангельское. Торжественные мероприятия также прошли в 23 парках и скверах городов Подмосковья, там состоялись пикники и концерты, где семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей предусмотрели игры, мастер-классы и развлечения.

https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html

https://ria.ru/20240630/vyplaty-1956393867.html

московская область (подмосковье)

россия

архангельское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия, архангельское, людмила болатаева, день семьи, любви и верности