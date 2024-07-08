https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте - РИА Новости, 08.07.2024
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:54
в мире
венгрия
брюссель
россия
виктор орбан
андрей бабиш
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956074946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dabcd3f833419763bf4533c0d5e1234.jpg
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил евродепутат от венгерской партии "Фидес" Балаж Хидвеги со ссылкой на председателя французской партии Жордана Барделла. "Партия Марин Ле Пен - французское "Национальное объединение" – тоже присоединяется к фракции "Патриоты за Европу". Об этом заявил председатель партии Жордан Барделла. При этом количество участников увеличилось до девяти, и это еще не конец. Брюссель наконец услышит голос народа!" - написал Хидвеги в соцсети Facebook*.Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. В июле Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП. По словам главы администрации Орбана, во фракции ожидается от 80 до 90 депутатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240630/alyans-1956504158.html
венгрия
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956074946_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_91f3e671e415bbfc8ff48c919dfecc1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, андрей бабиш, политика
В мире, Венгрия, Брюссель, Россия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Политика
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
"Нацобъединение" присоединится к фракции Орбана "Патриоты за Европу" в ЕП
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил евродепутат от венгерской партии "Фидес" Балаж Хидвеги со ссылкой на председателя французской партии Жордана Барделла.
«
"Партия Марин Ле Пен - французское "Национальное объединение" – тоже присоединяется к фракции "Патриоты за Европу". Об этом заявил председатель партии Жордан Барделла. При этом количество участников увеличилось до девяти, и это еще не конец. Брюссель наконец услышит голос народа!" - написал Хидвеги в соцсети Facebook*.
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш
на пресс-конференции в Вене
объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте.
В июле Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП. По словам главы администрации Орбана, во фракции ожидается от 80 до 90 депутатов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.