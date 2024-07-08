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Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте - РИА Новости, 08.07.2024
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13:35 08.07.2024 (обновлено: 13:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте - РИА Новости, 08.07.2024
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:54
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил евродепутат от венгерской партии "Фидес" Балаж Хидвеги со ссылкой на председателя французской партии Жордана Барделла. &quot;Партия Марин Ле Пен - французское &quot;Национальное объединение&quot; – тоже присоединяется к фракции &quot;Патриоты за Европу&quot;. Об этом заявил председатель партии Жордан Барделла. При этом количество участников увеличилось до девяти, и это еще не конец. Брюссель наконец услышит голос народа!&quot; - написал Хидвеги в соцсети Facebook*.Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. В июле Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП. По словам главы администрации Орбана, во фракции ожидается от 80 до 90 депутатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, андрей бабиш, политика
В мире, Венгрия, Брюссель, Россия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Политика
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте

"Нацобъединение" присоединится к фракции Орбана "Патриоты за Европу" в ЕП

© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил евродепутат от венгерской партии "Фидес" Балаж Хидвеги со ссылкой на председателя французской партии Жордана Барделла.
«

"Партия Марин Ле Пен - французское "Национальное объединение" – тоже присоединяется к фракции "Патриоты за Европу". Об этом заявил председатель партии Жордан Барделла. При этом количество участников увеличилось до девяти, и это еще не конец. Брюссель наконец услышит голос народа!" - написал Хидвеги в соцсети Facebook*.

Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте.
В июле Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП. По словам главы администрации Орбана, во фракции ожидается от 80 до 90 депутатов.
Европарлмент - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Новый альянс в ЕП не будет русофобским, считает венгерский эксперт
30 июня, 20:19
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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