https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html

Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте

Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте - РИА Новости, 08.07.2024

Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте

Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:35

2024-07-08T13:35

2024-07-08T13:54

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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Французская партия "Национальное объединение" присоединится к новой фракции "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил евродепутат от венгерской партии "Фидес" Балаж Хидвеги со ссылкой на председателя французской партии Жордана Барделла. "Партия Марин Ле Пен - французское "Национальное объединение" – тоже присоединяется к фракции "Патриоты за Европу". Об этом заявил председатель партии Жордан Барделла. При этом количество участников увеличилось до девяти, и это еще не конец. Брюссель наконец услышит голос народа!" - написал Хидвеги в соцсети Facebook*.Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. В июле Орбан заявил, что со многими партиями идут переговоры присоединении к новой парламентской группе "Патриоты за Европу", в ближайшее время о присоединении заявит одна из итальянских партий, а в перспективе фракция станет третьей, а потом второй по величине в ЕП. По словам главы администрации Орбана, во фракции ожидается от 80 до 90 депутатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240630/alyans-1956504158.html

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в мире, венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, андрей бабиш, политика