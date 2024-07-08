https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html

Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева

Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева - РИА Новости, 08.07.2024

Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева

Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:57

2024-07-08T15:57

2024-07-08T15:57

космос - риа наука

россия

украина

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о химическом оружии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия