https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева - РИА Новости, 08.07.2024
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева
Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:57
2024-07-08T15:57
2024-07-08T15:57
космос - риа наука
россия
украина
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о химическом оружии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928225234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева
Минобороны: ОЗХО указали игнорировать нарушения Киевом конвенции о химоружии