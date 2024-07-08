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Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева - РИА Новости, 08.07.2024
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15:57 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ozho-1958267809.html
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева - РИА Новости, 08.07.2024
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева
Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:57
2024-07-08T15:57
космос - риа наука
россия
украина
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о химическом оружии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
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космос - риа наука, россия, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
Минобороны рассказало, почему ОЗХО игнорирует заявления о нарушениях Киева

Минобороны: ОЗХО указали игнорировать нарушения Киевом конвенции о химоружии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия получила от западных кураторов указания не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной конвенции о химическом оружии, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления Российской Федерации о нарушениях Украиной положений Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Доказательства нарушения США и Украиной конвенции о химоружии передали в СК
19 февраля, 13:19
 
Космос - РИА НаукаРоссияУкраинаИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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