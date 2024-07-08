https://ria.ru/20240708/otravlenie-1958265602.html

У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ

У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024

У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ

ВСУ в мае 2024 года сбросили боеприпасы на Семёновку в ДНР, после чего у местных жителей появились признаки отравления синильной кислотой, заявил начальник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:49

2024-07-08T15:49

2024-07-08T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в мае 2024 года сбросили боеприпасы на Семёновку в ДНР, после чего у местных жителей появились признаки отравления синильной кислотой, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, использование киевским режимом токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей – мирными жителями и российскими военнослужащими. "Так, в мае 2024 года в селе Семёновка, находящемся в 10 км от Авдеевки Донецкой Народной Республики, осуществлен сброс боеприпасов с украинских БПЛА. По показаниям очевидцев, у пострадавших сельских жителей наблюдались характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".

https://ria.ru/20240219/antrakhion-1928218420.html

россия

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

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в мире, россия, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), игорь кириллов, вооруженные силы украины