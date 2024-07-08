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У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/otravlenie-1958265602.html
У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ
У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ
ВСУ в мае 2024 года сбросили боеприпасы на Семёновку в ДНР, после чего у местных жителей появились признаки отравления синильной кислотой, заявил начальник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:49
2024-07-08T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в мае 2024 года сбросили боеприпасы на Семёновку в ДНР, после чего у местных жителей появились признаки отравления синильной кислотой, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, использование киевским режимом токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей – мирными жителями и российскими военнослужащими. "Так, в мае 2024 года в селе Семёновка, находящемся в 10 км от Авдеевки Донецкой Народной Республики, осуществлен сброс боеприпасов с украинских БПЛА. По показаниям очевидцев, у пострадавших сельских жителей наблюдались характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), игорь кириллов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
У жителей в ДНР были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ

У жителей Семеновки были признаки отравления синильной кислотой после удара ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в мае 2024 года сбросили боеприпасы на Семёновку в ДНР, после чего у местных жителей появились признаки отравления синильной кислотой, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, использование киевским режимом токсичных химикатов, в том числе синильной кислоты, подтверждается многочисленными показаниями свидетелей – мирными жителями и российскими военнослужащими.
«
"Так, в мае 2024 года в селе Семёновка, находящемся в 10 км от Авдеевки Донецкой Народной Республики, осуществлен сброс боеприпасов с украинских БПЛА. По показаниям очевидцев, у пострадавших сельских жителей наблюдались характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСеменовка (Краматорск)Игорь КирилловВооруженные силы Украины
 
 
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