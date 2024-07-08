В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
В МИД ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Берлин счел неожиданной отмену встречи глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.
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"Мы были удивлены, узнав, что премьер-министр Венгрии, сопровождаемый министром иностранных дел, фактически изменил свои планы поездки", — подчеркнула она.
В свою очередь, официальный спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне отдельных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Венгрии не запланировано.
Орбан в минувшую пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Он подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Позднее в тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя МИД Германии, что Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште. В венгерском МИД затем уточнили, что причина этого шага "исключительно техническая, а не политическая". Министерство надеется, что переговоры о новой дате "будут успешно завершены как можно скорее".
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