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В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву - РИА Новости, 08.07.2024
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14:56 08.07.2024 (обновлено: 15:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/otmena-1958242087.html
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву - РИА Новости, 08.07.2024
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву
Берлин счел неожиданной отмену встречи глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:56
2024-07-08T15:40
в мире
германия
венгрия
москва
виктор орбан
петер сийярто
анналена бербок
евросоюз
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Берлин счел неожиданной отмену встречи глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр. &quot;Мы были удивлены, узнав, что премьер-министр Венгрии, сопровождаемый министром иностранных дел, фактически изменил свои планы поездки&quot;, — подчеркнула она.По словам Дешауэр, встреча была бы важна в свете поездки Орбана в Россию, которая "не была согласована в рамках ЕС". В свою очередь, официальный спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне отдельных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Венгрии не запланировано.Орбан в минувшую пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Он подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.Позднее в тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя МИД Германии, что Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште. В венгерском МИД затем уточнили, что причина этого шага "исключительно техническая, а не политическая". Министерство надеется, что переговоры о новой дате "будут успешно завершены как можно скорее".
https://ria.ru/20240705/orban-1957648926.html
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в мире, германия, венгрия, москва, виктор орбан, петер сийярто, анналена бербок, евросоюз, нато
В мире, Германия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Анналена Бербок, Евросоюз, НАТО
В ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву

В МИД ФРГ удивлены отмене встречи Сийярто и Бербок после визита Орбана в Москву

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Берлин счел неожиданной отмену встречи глав МИД Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.
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"Мы были удивлены, узнав, что премьер-министр Венгрии, сопровождаемый министром иностранных дел, фактически изменил свои планы поездки", — подчеркнула она.

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5 июля, 13:58
По словам Дешауэр, встреча была бы важна в свете поездки Орбана в Россию, которая "не была согласована в рамках ЕС".
В свою очередь, официальный спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне отдельных переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Венгрии не запланировано.
Орбан в минувшую пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира на Украине. Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
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Вчера, 15:13
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Он подчеркнул, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Позднее в тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя МИД Германии, что Венгрия отменила назначенную на понедельник встречу Сийярто и Бербок в Будапеште. В венгерском МИД затем уточнили, что причина этого шага "исключительно техническая, а не политическая". Министерство надеется, что переговоры о новой дате "будут успешно завершены как можно скорее".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреГерманияВенгрияМоскваВиктор ОрбанПетер СийяртоАнналена БербокЕвросоюзНАТО
 
 
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