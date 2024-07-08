https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - РИА Новости, 08.07.2024

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:41

2024-07-08T16:41

2024-07-08T17:09

авто

россия

осаго

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.Полис ОСАГО убрали из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность получать страховку до совершения регистрационных действий.Также теперь владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, если машина находится в розыске после кражи или угона. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета, а не через десять дней после обращения в ведомство.

https://ria.ru/20240626/gosavtoinspektsiya-1955152058.html

https://ria.ru/20240416/shtraf-1940282045.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, осаго