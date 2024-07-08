https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто - РИА Новости, 08.07.2024
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:41
2024-07-08T16:41
2024-07-08T17:09
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.Полис ОСАГО убрали из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность получать страховку до совершения регистрационных действий.Также теперь владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, если машина находится в розыске после кражи или угона. Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета, а не через десять дней после обращения в ведомство.
https://ria.ru/20240626/gosavtoinspektsiya-1955152058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, осаго
Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО с марта исключат из обязательных документов при регистрации авто
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Полис ОСАГО
убрали из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность получать страховку до совершения регистрационных действий.
Также теперь владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, если машина находится в розыске после кражи или угона.
Помимо этого, при продаже автомобиля владелец сможет сразу снимать его с учета, а не через десять дней после обращения в ведомство.