https://ria.ru/20240708/orel-1958293878.html
В Орле отремонтировали яму, которую жители обозначили могильным крестом
В Орле отремонтировали яму, которую жители обозначили могильным крестом - РИА Новости, 08.07.2024
В Орле отремонтировали яму, которую жители обозначили могильным крестом
Дорожные рабочие в Орле отремонтировали провалившийся люк на дороге, куда неизвестные установили подобие могильного креста, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:02
2024-07-08T17:02
2024-07-08T17:02
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дорожные рабочие в Орле отремонтировали провалившийся люк на дороге, куда неизвестные установили подобие могильного креста, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Орла. В пабликах Орла 5 июля в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фото с установленным на дороге подобием могильного креста и грудой покрышек под ним. В публикациях отмечалось, что крест поставили в провале на дороге по улице Васильевской. "Кто установил крест – остается загадкой. Скорее всего, он с Крестительского кладбища, которое находится не так далеко, но похож и на самодельный… Убрали крест, видимо, в момент ремонта дороги сами рабочие. Восстановление колодца было запланировано собственником на тот же день. В пятницу, по-моему, днем, появились фото. Восстановительные работы начались в первой половине дня. Вечером в ту же пятницу все было завершено", – рассказала агентству представитель пресс-службы мэрии. По мнению собеседницы, эта "акция" не была запланирована для привлечения внимания к яме, а, возможно, кто-то решил таким образом развлечься. "Обычно у наших жителей другие способы обращения внимания на подобные проблемы. Они знают, что могут обратиться в соцсети городской администрации или написать мэру Орла Юрию Парахину. Участок ставится в план ремонта "Спецавтобазы" или передается в МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" и выполняется по графику. К таким эксцентричным инсталляциям никто не прибегает", – добавили в мэрии.
https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html
https://ria.ru/20231225/yama-1918053410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, орел
В Орле отремонтировали яму, которую жители обозначили могильным крестом
В Орле отремонтировали провалившийся люк, на котором установили могильный крест
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дорожные рабочие в Орле отремонтировали провалившийся люк на дороге, куда неизвестные установили подобие могильного креста, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Орла.
В пабликах Орла 5 июля в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фото с установленным на дороге подобием могильного креста и грудой покрышек под ним. В публикациях отмечалось, что крест поставили в провале на дороге по улице Васильевской.
«
"Кто установил крест – остается загадкой. Скорее всего, он с Крестительского кладбища, которое находится не так далеко, но похож и на самодельный… Убрали крест, видимо, в момент ремонта дороги сами рабочие. Восстановление колодца было запланировано собственником на тот же день. В пятницу, по-моему, днем, появились фото. Восстановительные работы начались в первой половине дня. Вечером в ту же пятницу все было завершено", – рассказала агентству представитель пресс-службы мэрии.
По мнению собеседницы, эта "акция" не была запланирована для привлечения внимания к яме, а, возможно, кто-то решил таким образом развлечься.
"Обычно у наших жителей другие способы обращения внимания на подобные проблемы. Они знают, что могут обратиться в соцсети городской администрации или написать мэру Орла Юрию Парахину. Участок ставится в план ремонта "Спецавтобазы" или передается в МКУ "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" и выполняется по графику. К таким эксцентричным инсталляциям никто не прибегает", – добавили в мэрии.