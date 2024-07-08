Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/orden-1958348495.html
Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом
Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом - РИА Новости, 08.07.2024
Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:47
2024-07-08T19:47
общество
россия
владимир путин
александр жаров
александр александрович
газпром-медиа холдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951524795_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ca3f0f89dd3ca85181711cff0962bc7f.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жарова Александра Александровича - генерального директора акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг", город Москва", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951524795_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2e6366d925defd1f1b6b572332d3d9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, александр жаров, александр александрович, газпром-медиа холдинг
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Жаров, Александр Александрович, Газпром-Медиа Холдинг
Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом

Путин наградил Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
Генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
«
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жарова Александра Александровича - генерального директора акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг", город Москва", - говорится в указе.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
3 января, 20:02
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр ЖаровАлександр АлександровичГазпром-Медиа Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала