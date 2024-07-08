https://ria.ru/20240708/orden-1958348495.html

Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом

Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом - РИА Новости, 08.07.2024

Путин наградил гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:47

2024-07-08T19:47

2024-07-08T19:47

общество

россия

владимир путин

александр жаров

александр александрович

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, соответствующий указ был опубликован в понедельник. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жарова Александра Александровича - генерального директора акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг", город Москва", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html

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общество, россия, владимир путин, александр жаров, александр александрович, газпром-медиа холдинг