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Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно - РИА Новости, 08.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:57 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно - РИА Новости, 08.07.2024
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:57
2024-07-08T18:57
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
владимир путин
крокус сити холл
крокус
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича - директора центра управления и координации акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва (посмертно)", - говорится в указе президента РФ. Ранее СМИ сообщали, что Николаенков находился в "Крокус сити холле", когда в концертном зале началась стрельба. Он предпринял попытку добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но погиб.
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россия, москва, владимир путин, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно

Путин посмертно наградил россиянина, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича - директора центра управления и координации акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва (посмертно)", - говорится в указе президента РФ.
Ранее СМИ сообщали, что Николаенков находился в "Крокус сити холле", когда в концертном зале началась стрельба. Он предпринял попытку добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но погиб.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМоскваВладимир ПутинКрокус Сити ХоллКрокусОбщество
 
 
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