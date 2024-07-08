https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно - РИА Новости, 08.07.2024
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:57
2024-07-08T18:57
2024-07-08T18:57
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
владимир путин
крокус сити холл
крокус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_961:11:2452:850_1920x0_80_0_0_61917ccb51ea4e9072b316335bc13a06.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича - директора центра управления и координации акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва (посмертно)", - говорится в указе президента РФ. Ранее СМИ сообщали, что Николаенков находился в "Крокус сити холле", когда в концертном зале началась стрельба. Он предпринял попытку добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но погиб.
https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_873:0:2085:909_1920x0_80_0_0_12e5260257fc979ee9d03fac4451127e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
Путин посмертно наградил россиянина, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе"