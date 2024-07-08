https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html

Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно

Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно - РИА Новости, 08.07.2024

Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно

Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:57

2024-07-08T18:57

2024-07-08T18:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

владимир путин

крокус сити холл

крокус

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_961:11:2452:850_1920x0_80_0_0_61917ccb51ea4e9072b316335bc13a06.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник аэропорта "Внуково" Валентин Николаенков посмертно награжден Орденом Мужества, он погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича - директора центра управления и координации акционерного общества "Международный аэропорт "Внуково", город Москва (посмертно)", - говорится в указе президента РФ. Ранее СМИ сообщали, что Николаенков находился в "Крокус сити холле", когда в концертном зале началась стрельба. Он предпринял попытку добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но погиб.

https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, крокус сити холл, крокус, общество