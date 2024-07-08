https://ria.ru/20240708/orban-1958359930.html

Политдиректор Орбана прокомментировал его мирную миссию

Политдиректор Орбана прокомментировал его мирную миссию - РИА Новости, 08.07.2024

Политдиректор Орбана прокомментировал его мирную миссию

Старания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по содействию прекращению конфликта на Украине во время поездок в Киев и Москву направлены, в том числе на то,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:40

2024-07-08T20:40

2024-07-08T20:40

в мире

украина

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957660906_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c87b5466614b18d612b3979e922f71da.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Старания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по содействию прекращению конфликта на Украине во время поездок в Киев и Москву направлены, в том числе на то, чтобы сделку по урегулированию не заключили "за спиной" европейцев, выразил мнение политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в интервью порталу Euractiv. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. "Мы, европейцы, все мы... столкнемся с проблемами, потому что нас не включат в сделку, которая будет заключена без участия европейцев, и затем нам придется заплатить такую цену, которая окажется разрушительной для всех правительств (Европы)", - высказал свое мнение Балаж Орбан порталу. Также в ходе беседы о поездке Виктора Орбана в Москву его политический директор заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо "восстановить каналы связи". "(Визит) был направлен на получение информации и изучение того, каким образом стороны вовлечены в конфликт, на рассмотрение возможности потенциального прекращения огня - для этого премьер-министр посещал Киев, для этого же он ездил в Москву... Разумеется, мы сообщим европейским правительствам, что мы узнали", - приводит Euractiv слова Баланжа Орбана. Он также добавил, что Будапешт осознает, что у него нет мандата на ведение переговоров от лица ЕС, однако ничего не просит ни у Украины, ни у России. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240708/orban-1958353590.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию