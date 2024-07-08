https://ria.ru/20240708/orban-1958353590.html

Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай Трампу, считает эксперт

Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай Трампу, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай Трампу, считает эксперт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может поделиться результатами своих визитов в Киев, Москву и Пекин с экс-президентом США Дональдом Трампом, а тот на их... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:11

2024-07-08T20:11

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визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может поделиться результатами своих визитов в Киев, Москву и Пекин с экс-президентом США Дональдом Трампом, а тот на их основе скорректирует свой мирный план по Украине, выразил мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Эксперт высказал предположение, что в Вашингтоне, где пройдет саммит НАТО, Орбан встретится как с президентом США Джо Байденом, так и с Трампом. "Сейчас Орбан, видимо, собирает пазл: он уже знает, что сказал президент Путин, что сказал Зеленский, будет и точка зрения китайской стороны. Станет известно, чего хочет Китай, потому что говорилось, что у Пекина есть мирный план, но его не раскрывали. С учетом этих позиций Орбан сможет переговорить с Трампом о том, как можно было бы их сопоставить друг с другом. И, очевидно, обладая этой информацией, Трамп сможет дальше думать, надо ли ему изменять свой мирный план или эти пазлы совпадают с его планом", - сказал Шпётле. По словам эксперта, "самое слабое звено в цепочке - Зеленский", который постоянно отвергает все мирные инициативы при том, что поддержка его в обществе так сильно упала, что президентские выборы в случае их проведения он бы точно проиграл. В случае победы Трампа на президентских выборах в ноябре Украина может остаться без поддержки США, а потом и Европы, считает Шпётле. "Могу представить, что после визита в США Сийярто один поедет в Киев или встретится с (главой МИД Украины - ред.) Кулебой в Венгрии, и раскроет ему, какие на данный момент есть предложения у Китая, у России, у Америки, как можно прийти к соглашению. И Кулеба передаст это Зеленскому. Тогда мяч будет однозначно на стороне Зеленского", - отметил собеседник агентства. Аналитик полагает, что главной целью Орбана является "попытка заключить мир, который устроил бы обе стороны", очевидно, часть переговоров идет закулисно и у венгерского премьера здесь "более важная роль, чем многие думают". Ранее Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240708/orban-1958254215.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html

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