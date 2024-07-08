https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта
Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:57
2024-07-08T12:57
2024-07-08T13:09
в мире
украина
евросоюз
сша
китай
виктор орбан
владимир путин
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957739149_0:0:3221:1811_1920x0_80_0_0_9232ee7c41bf8bcb8d64f76b8769580b.jpg
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.Венгерский премьер опубликовал видеоролик по итогам визита в Пекин, который он называл третьим этапом своей "миссии мира"."Последнее слово в войне принадлежит воюющим сторонам, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз. Они тоже влияют на то, когда закончится война. Поэтому после переговоров с воюющими сторонами я прибыл сюда в Пекин", - сказал Орбан в видеообращении.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html
украина
сша
китай
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957739149_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0aea7e22fc00b6685bf8bf58c187689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, сша, китай, виктор орбан, владимир путин, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Евросоюз, США, Китай, Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия, Петер Сийярто
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта
Орбан: США, ЕС и КНР имеют решающее влияние на окончание конфликта на Украине