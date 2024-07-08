https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html

Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта

Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта

Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:57

2024-07-08T12:57

2024-07-08T13:09

в мире

украина

евросоюз

сша

китай

виктор орбан

владимир путин

венгрия

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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.Венгерский премьер опубликовал видеоролик по итогам визита в Пекин, который он называл третьим этапом своей "миссии мира"."Последнее слово в войне принадлежит воюющим сторонам, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз. Они тоже влияют на то, когда закончится война. Поэтому после переговоров с воюющими сторонами я прибыл сюда в Пекин", - сказал Орбан в видеообращении.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html

украина

сша

китай

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в мире, украина, евросоюз, сша, китай, виктор орбан, владимир путин, венгрия, петер сийярто