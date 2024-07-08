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Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта - РИА Новости, 08.07.2024
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12:57 08.07.2024 (обновлено: 13:09 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта
Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:57
2024-07-08T13:09
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китай
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.Венгерский премьер опубликовал видеоролик по итогам визита в Пекин, который он называл третьим этапом своей "миссии мира".&quot;Последнее слово в войне принадлежит воюющим сторонам, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз. Они тоже влияют на то, когда закончится война. Поэтому после переговоров с воюющими сторонами я прибыл сюда в Пекин&quot;, - сказал Орбан в видеообращении.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
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в мире, украина, евросоюз, сша, китай, виктор орбан, владимир путин, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Евросоюз, США, Китай, Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия, Петер Сийярто
Орбан рассказал, кто влияет на окончание украинского конфликта

Орбан: США, ЕС и КНР имеют решающее влияние на окончание конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
Венгерский премьер опубликовал видеоролик по итогам визита в Пекин, который он называл третьим этапом своей "миссии мира".
«

"Последнее слово в войне принадлежит воюющим сторонам, но решающее влияние имеют три мировые державы - Китай, США и Евросоюз. Они тоже влияют на то, когда закончится война. Поэтому после переговоров с воюющими сторонами я прибыл сюда в Пекин", - сказал Орбан в видеообращении.

В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
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В миреУкраинаЕвросоюзСШАКитайВиктор ОрбанВладимир ПутинВенгрияПетер Сийярто
 
 
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