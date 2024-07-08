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Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
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12:08 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/orban-1958188994.html
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:08
2024-07-08T12:08
венгрия
москва
россия
виктор орбан
дмитрий песков
визит орбана в россию
в мире
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - заявил Песков журналистам.
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венгрия, москва, россия, виктор орбан, дмитрий песков, визит орбана в россию, в мире, украина
Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Визит Орбана в Россию, В мире, Украина
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков

Песков: Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, Россия ценит это

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - заявил Песков журналистам.
Кадры начала переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин и Орбан провели встречу в Кремле
5 июля, 13:34
 
ВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанДмитрий ПесковВизит Орбана в РоссиюВ миреУкраина
 
 
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