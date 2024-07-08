https://ria.ru/20240708/orban-1958188994.html

Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков

Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков

В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:08

2024-07-08T12:08

2024-07-08T12:08

венгрия

москва

россия

виктор орбан

дмитрий песков

визит орбана в россию

в мире

украина

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, москва, россия, виктор орбан, дмитрий песков, визит орбана в россию, в мире, украина