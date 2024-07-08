https://ria.ru/20240708/orban-1958188994.html
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:08
2024-07-08T12:08
2024-07-08T12:08
венгрия
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россия
виктор орбан
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии Виктор Орбан пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - заявил Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, москва, россия, виктор орбан, дмитрий песков, визит орбана в россию, в мире, украина
Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Визит Орбана в Россию, В мире, Украина
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
Песков: Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, Россия ценит это