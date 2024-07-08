https://ria.ru/20240708/orban-1958176711.html

Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан

Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024

Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ему даже сложно себе представить, что Россию можно победить. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:21

2024-07-08T11:21

2024-07-08T11:57

россия

венгрия

виктор орбан

в мире

владимир путин

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ему даже сложно себе представить, что Россию можно победить."(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", - сказал Орбан.По итогам своих недавних переговоров с Путиным и Владимиром Зеленским Орбан заявил, что "следующие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/orban-1958186038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венгрия, виктор орбан, в мире, владимир путин, москва