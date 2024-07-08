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Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
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11:21 08.07.2024 (обновлено: 11:57 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958176711.html
Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан
Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ему даже сложно себе представить, что Россию можно победить. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:21
2024-07-08T11:57
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
владимир путин
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ему даже сложно себе представить, что Россию можно победить."(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", - сказал Орбан.По итогам своих недавних переговоров с Путиным и Владимиром Зеленским Орбан заявил, что "следующие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958186038.html
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россия, венгрия, виктор орбан, в мире, владимир путин, москва
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, Владимир Путин, Москва
Трудно представить, что Россию можно победить, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: трудно даже представить, что Россию можно победить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью немецкому изданию Bild, что ему даже сложно себе представить, что Россию можно победить.
"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира
11:52
По итогам своих недавних переговоров с Путиным и Владимиром Зеленским Орбан заявил, что "следующие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем".
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Будапешт - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
11:05
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанВ миреВладимир ПутинМосква
 
 
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