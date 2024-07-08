https://ria.ru/20240708/orban-1958149511.html

Орбан направляется в Вашингтон

Орбан направляется в Вашингтон - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан направляется в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином направляется в Вашингтон. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:06

2024-07-08T10:06

2024-07-08T11:02

в мире

вашингтон (штат)

виктор орбан

китай

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БУДАПЕШТ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином направляется в Вашингтон."Следующая остановка — Вашингтон", — подписал он кадры улетающего из Пекина самолета, размещенные в соцсети Facebook*.Программа визита Орбана в США не сообщалась.Сегодня венгерский премьер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий двух стран по урегулированию ситуации на Украине совпадают. В свою очередь, Орбан подчеркнул, что Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по завершению конфликта.Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР. Как отметили в МИД Китая, лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".В пятницу премьер с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам Орбана, визит был продиктован интересами его страны, а также стремлением добиться мира на Украине.Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии — первым была поездка в Киев 2 июля. Орбан подчеркнул, что намерен провести еще несколько "таких же неожиданных" встреч.Впоследствии глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В ЕК утверждают, что поездка премьера якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.В ответ Орбан подчеркнул, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями премьера в рамках "миссии мира".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958133569.html

вашингтон (штат)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), виктор орбан, китай