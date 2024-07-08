https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html

Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля

Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля - РИА Новости, 08.07.2024

Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:38

2024-07-08T00:38

2024-07-08T01:16

в мире

венгрия

россия

москва

жозеп боррель

владимир путин

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg

БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС. В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. "А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля. Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html

венгрия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия