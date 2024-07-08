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Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля - РИА Новости, 08.07.2024
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00:38 08.07.2024 (обновлено: 01:16 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/orban-1958111559.html
Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля
Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля - РИА Новости, 08.07.2024
Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:38
2024-07-08T01:16
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС. В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. "А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля. Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
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в мире, венгрия, россия, москва, жозеп боррель, владимир путин, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля

Политический директор Орбана спросил у Борреля о возможности ужинать без мандата

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС.
В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
5 июля, 22:09
"А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
Вчера, 14:46
 
В миреВенгрияРоссияМоскваЖозеп БоррельВладимир ПутинПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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