Политический директор Орбана издевательски ответил на упрек Борреля
Политический директор Орбана спросил у Борреля о возможности ужинать без мандата
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в ответ на замечание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что объединение не давало Венгрии мандат представлять его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС.
В пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Шушу на саммит ОТГ. Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и саммит ОТГ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.
Орбан ответил Боррелю на критику его визита в Москву
5 июля, 22:09
"А поужинать нам можно или для этого мы тоже должны получить мандат от ЕС?" - написал Балаж Орбан в соцсети Х в ответ на сообщение Борреля.
Визит в Москву венгерский премьер назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
В Еврокомиссии утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.