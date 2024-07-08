https://ria.ru/20240708/onf-1958194813.html

ОНФ разработал чат-бот для помощи в ремонте машин, переданных на СВО

ОНФ разработал чат-бот для помощи в ремонте машин, переданных на СВО - РИА Новости, 08.07.2024

ОНФ разработал чат-бот для помощи в ремонте машин, переданных на СВО

Народный фронт разработал чат-бот для помощи военным в вопросах эксплуатации и ремонта переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:24

2024-07-08T12:24

2024-07-08T12:24

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сво

авто

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Народный фронт разработал чат-бот для помощи военным в вопросах эксплуатации и ремонта переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ, сообщила пресс-служба президентского движения. По данным пресс-службы, при содействии Народного фронта Минпромторг направил бойцам СВО более 1,5 тысяч автомобилей УАЗ "Патриот", также будет передано 480 УАЗ "СГР" ("Буханка") и более 200 УАЗ "Пикап". "Представители Народного фронта находятся в плотной коммуникации с военными, следят за чаяниями бойцов и за тем, чтоб поставляемые на ЛБС автомобили, отлично обслуживались и оперативно ремонтировались. Оперативно справляться с возникающими при эксплуатации машин проблемами помогают мастера ремонтных центров УАЗ, которые появились в новых регионах России. А для информационной поддержки Народный фронт разработал чат-бот по вопросам эксплуатации автомобилей "УАЗ Помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что у бота довольно широкий функционал. "В нем содержится библиотека знаний – информация о запчастях, техкартах, электросхемах, видеоматериалы и поэтапная самодиагностика с рекомендациями по устранению дефектов. Также он может подсказать, где находится ближайшая станция техобслуживания, записать к мастеру, помочь выбрать дилера", - рассказали создатели. Кроме того, бойцы смогут обратиться в техподдержку и получить консультацию.

https://ria.ru/20240708/pomosch-1958147215.html

https://ria.ru/20240704/volontery-1957388372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сво, авто