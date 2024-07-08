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Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество - РИА Новости, 08.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:21 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/oman-1958355428.html
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество - РИА Новости, 08.07.2024
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество
Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:21
2024-07-08T20:21
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид культурное сотрудничество между двумя странами. "Встретилась с проректором Университета им. Султана Кабуса, Ее Высочеством доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид. Обсудили с представителями Омана развитие культурного взаимодействия. Поблагодарила за теплый прием, оказанный российской делегации в феврале", - написала российский министр в своем Telegram-канале. Особое внимание на встрече было уделено обучению молодых талантов, а также развитию библиотечного и музейного сотрудничества. Любимова напомнила, что делегация из Омана уже посетила Российскую государственную библиотеку, а также Российскую государственную детскую библиотеку, где было подписано соглашение между РГДБ и Детской публичной библиотекой Султаната Оман. В завершение стороны договорились согласовать список мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые пройдут в Омане в 2025 году, заключила министр.
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оман, россия, ольга любимова, российская государственная библиотека, российская государственная детская библиотека , новости культуры
Культура, Оман, Россия, Ольга Любимова, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека , Новости культуры
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество

Министр культуры Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид культурное сотрудничество между двумя странами.
«
"Встретилась с проректором Университета им. Султана Кабуса, Ее Высочеством доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид. Обсудили с представителями Омана развитие культурного взаимодействия. Поблагодарила за теплый прием, оказанный российской делегации в феврале", - написала российский министр в своем Telegram-канале.
Особое внимание на встрече было уделено обучению молодых талантов, а также развитию библиотечного и музейного сотрудничества.
Любимова напомнила, что делегация из Омана уже посетила Российскую государственную библиотеку, а также Российскую государственную детскую библиотеку, где было подписано соглашение между РГДБ и Детской публичной библиотекой Султаната Оман.
В завершение стороны договорились согласовать список мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые пройдут в Омане в 2025 году, заключила министр.
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КультураОманРоссияОльга ЛюбимоваРоссийская государственная библиотекаРоссийская государственная детская библиотекаНовости культуры
 
 
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