https://ria.ru/20240708/oman-1958355428.html
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество - РИА Новости, 08.07.2024
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество
Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:21
2024-07-08T20:21
2024-07-08T20:21
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид культурное сотрудничество между двумя странами. "Встретилась с проректором Университета им. Султана Кабуса, Ее Высочеством доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид. Обсудили с представителями Омана развитие культурного взаимодействия. Поблагодарила за теплый прием, оказанный российской делегации в феврале", - написала российский министр в своем Telegram-канале. Особое внимание на встрече было уделено обучению молодых талантов, а также развитию библиотечного и музейного сотрудничества. Любимова напомнила, что делегация из Омана уже посетила Российскую государственную библиотеку, а также Российскую государственную детскую библиотеку, где было подписано соглашение между РГДБ и Детской публичной библиотекой Султаната Оман. В завершение стороны договорились согласовать список мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые пройдут в Омане в 2025 году, заключила министр.
https://ria.ru/20240618/sokrovischaomana-1953673139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, россия, ольга любимова, российская государственная библиотека, российская государственная детская библиотека , новости культуры
Культура, Оман, Россия, Ольга Любимова, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека , Новости культуры
Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество
Министр культуры Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество