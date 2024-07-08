https://ria.ru/20240708/oman-1958355428.html

Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество

Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество - РИА Новости, 08.07.2024

Любимова обсудила с принцессой Омана культурное сотрудничество

Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:21

2024-07-08T20:21

2024-07-08T20:21

культура

оман

россия

ольга любимова

российская государственная библиотека

российская государственная детская библиотека

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с принцессой Омана, проректором Университета имени Султана Кабуса доктором Муной бинт Фахад бин Махмуд Аль-Саид культурное сотрудничество между двумя странами. "Встретилась с проректором Университета им. Султана Кабуса, Ее Высочеством доктором Муной Бинт Фахд Аль Саид. Обсудили с представителями Омана развитие культурного взаимодействия. Поблагодарила за теплый прием, оказанный российской делегации в феврале", - написала российский министр в своем Telegram-канале. Особое внимание на встрече было уделено обучению молодых талантов, а также развитию библиотечного и музейного сотрудничества. Любимова напомнила, что делегация из Омана уже посетила Российскую государственную библиотеку, а также Российскую государственную детскую библиотеку, где было подписано соглашение между РГДБ и Детской публичной библиотекой Султаната Оман. В завершение стороны договорились согласовать список мероприятий в рамках "Русских сезонов", которые пройдут в Омане в 2025 году, заключила министр.

https://ria.ru/20240618/sokrovischaomana-1953673139.html

оман

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оман, россия, ольга любимова, российская государственная библиотека, российская государственная детская библиотека , новости культуры