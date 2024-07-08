https://ria.ru/20240708/olland-1958177568.html
Олланд может возглавить правительство Франции, считает эксперт
Олланд может возглавить правительство Франции, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024
Олланд может возглавить правительство Франции, считает эксперт
Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых "Новый народный фронт" экс-президент Франсуа Олланд может возглавить будущее... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:24
2024-07-08T11:24
2024-07-08T11:24
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россия
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евгения обичкина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых "Новый народный фронт" экс-президент Франсуа Олланд может возглавить будущее правительство, он становится более заметной фигурой, чем в последние годы, сказала РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук Евгения Обичкина. "Я думаю, что большие шансы в этой новой легислатуре будут у Франсуа Олланда, который, казалось бы, в качестве президента был не очень популярным. Но в то же время он никакими резкими шагами не прославился, скорее своей заурядностью в то время, которое требовало незаурядных решений. Но здесь как раз такие центристские фигуры. А он левоцентрист, он умеет договариваться, не исключено, что он будет или в правительстве, или даже его возглавит. Я этого не исключаю, хотя не могу сказать, что это самый вероятный кандидат", - сказала она в беседе с агентством. Комментируя заявление Олланда о том, что он не претендует на роль главы будущего правительства, Обичкина отметила, что экс-президент "человек скромный". "Может быть он не претендует, но не исключено, что он возглавит Национальное собрание. Во всяком случае, такое впечатление, что он становится более заметной фигурой, чем в последние годы", - добавила эксперт. Главная проблема сейчас – составить какое-то хотя бы техническое правительство, отметила Обичкина. Однако, не исключено, что консультации по вопросу состава нового правительства уже активно шли в последние дни, отметила она "Во Франции политические циклы датируются 14 июля. Дело в том, что после этой даты начинаются большие каникулы. Но сейчас совершенно особенная ситуация, выборы только что прошли. Сейчас будут очень активные консультации по организации правительства. Я думаю, что еще на стадии подготовки ко второму туру, когда достаточно неожиданно Макрон призвал на помощь в борьбе против "Национального объединения" всех республиканцев, не исключено, что уже какие-то договоренности были с крупными политическими фигурами из левого и правоцентристского лагеря", - указала она. "Скорее всего, это будут кандидаты от центра, левоцентристы и правоцентристы. Кто-то может быть близок к Макрону, но не очень засвечен как его близкий человек, кто-то может быть близок к Олланду", - добавила Обичкина. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
https://ria.ru/20240622/makronizm-1954758892.html
https://ria.ru/20240623/pushkov-1954807332.html
https://ria.ru/20240708/makron-1958140956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, франсуа олланд, евгения обичкина, эммануэль макрон, мгимо, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Россия, Франсуа Олланд, Евгения Обичкина, Эммануэль Макрон, МГИМО, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Избравшийся в парламент Франции от департамента Коррез и от коалиции левых "Новый народный фронт" экс-президент Франсуа Олланд может возглавить будущее правительство, он становится более заметной фигурой, чем в последние годы, сказала РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук Евгения Обичкина.
"Я думаю, что большие шансы в этой новой легислатуре будут у Франсуа Олланда, который, казалось бы, в качестве президента был не очень популярным. Но в то же время он никакими резкими шагами не прославился, скорее своей заурядностью в то время, которое требовало незаурядных решений. Но здесь как раз такие центристские фигуры. А он левоцентрист, он умеет договариваться, не исключено, что он будет или в правительстве, или даже его возглавит. Я этого не исключаю, хотя не могу сказать, что это самый вероятный кандидат", - сказала она в беседе с агентством.
Комментируя заявление Олланда о том, что он не претендует на роль главы будущего правительства, Обичкина отметила, что экс-президент "человек скромный".
"Может быть он не претендует, но не исключено, что он возглавит Национальное собрание. Во всяком случае, такое впечатление, что он становится более заметной фигурой, чем в последние годы", - добавила эксперт.
Главная проблема сейчас – составить какое-то хотя бы техническое правительство, отметила Обичкина. Однако, не исключено, что консультации по вопросу состава нового правительства уже активно шли в последние дни, отметила она
"Во Франции политические циклы датируются 14 июля. Дело в том, что после этой даты начинаются большие каникулы. Но сейчас совершенно особенная ситуация, выборы только что прошли. Сейчас будут очень активные консультации по организации правительства. Я думаю, что еще на стадии подготовки ко второму туру, когда достаточно неожиданно Макрон
призвал на помощь в борьбе против "Национального объединения" всех республиканцев, не исключено, что уже какие-то договоренности были с крупными политическими фигурами из левого и правоцентристского лагеря", - указала она.
"Скорее всего, это будут кандидаты от центра, левоцентристы и правоцентристы. Кто-то может быть близок к Макрону, но не очень засвечен как его близкий человек, кто-то может быть близок к Олланду", - добавила Обичкина.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.