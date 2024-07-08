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Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и офисы с производствами

Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и офисы с производствами - РИА Новости, 08.07.2024

Ефимов: на северо-востоке Москвы построят жилье и офисы с производствами

На северо-востоке Москве в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 1,2 миллиона квадратных недвижимости, включая жилье и деловые... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:05

2024-07-08T14:05

2024-07-08T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москве в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 1,2 миллиона квадратных недвижимости, включая жилье и деловые кварталы с производствами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопменту подлежат более 47 гектаров в таких районах Москвы, как Марьина Роща, Бутырский, Ярославский, Отрадное, Свиблово и Ростокино."Там планируется построить около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Вложения в реорганизацию участков оцениваются в 272 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 2,8 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, одна из самых крупных площадок расположена в районе Отрадное, одна из самых маленьких – в ЯрославскомВ сообщении указывается, что всего в рамках пяти проектов возведут свыше 788 тысяч квадратных метров жилья, в том числе примерно 80 тысяч "квадратов" по программе реновации."Кроме того, здесь появятся три школы для более чем 1,4 тысячи учащихся, четыре детских сада для 700 воспитанников, медучреждение, а также два спортивных комплекса. Наряду с социальными построят и коммерческие объекты – офисы, кафе, рестораны, отделения банков и другую недвижимость. В двух проектах предусмотрено строительство производств общей площадью 128,7 тысячи квадратных метров", – рассказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.Также проведут благоустройство, создадут детские и спортивные площадки, построят дороги, уточнил Гаман.В сообщении напоминается, что в настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы