https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

Минобороны: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия

Минобороны: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия - РИА Новости, 08.07.2024

Минобороны: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия

Запад планирует обвинить Россию в применении химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:50

2024-07-08T15:50

2024-07-08T17:58

специальная военная операция на украине

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игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

войска рхбз

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запад планирует обвинить Россию в применении химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. "По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Прим. ред.) готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России", — сказал он. Как добавил военачальник, одному из так называемых независимых государств предлагают инициировать расследование и сфабриковать доказательства, что Россия применяла токсичные химикаты во время спецоперации.По его словам, США уже выделили около 400 тысяч долларов на эти цели.При этом ОЗХО гарантировала киевскому режиму иммунитет."Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", — рассказал Кириллов.Он объяснил, что этот документ позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".Кроме того, уже имеющиеся у Москвы доказательства нарушений Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передали в техсекретариат ОЗХО, но организация никак не отреагировала на это.Кириллов указал, что ОЗХО получила от своих западных кураторов указания никак не реагировать на заявления России о нарушениях Украиной положений Конвенции.

https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958267298.html

https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html

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Кириллов: "ОЗХО готовят спецмиссию по расследованию так называемых фактов применения РФ химоружия" США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения РФ в применении химоружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России", - сказал Кириллов на брифинге. "Одним из так называемых "независимых" государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО", - добавил начальник РХБЗ. По его словам, США уже выделили порядка 400 тысяч долларов на эти цели. 2024-07-08T15:50 true PT0M39S

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в мире, сша, украина, россия, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз, германия