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Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:44
2024-07-08T23:44
2024-07-08T23:44
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 14 снарядов того же калибра, атаковали при помощи БПЛА-камикадзе и сбросили взрывоопасные предметы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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Украинские войска обстреляли центр Горловки
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра