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Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка - РИА Новости, 08.07.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть повреждения на линии электропередачи, жители Дроновки и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:49
2024-07-08T22:49
2024-07-08T22:49
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происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть повреждения на линии электропередачи, жители Дроновки и частично села Пороз временно остаются без света, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших. В одном частном домовладении повреждена надворная постройка. Также есть повреждения на линии электропередачи, жители села Дроновка и частично села Пороз остаются временно без света", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова. Уточняется, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958292536.html
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
Село Дроновка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждена ЛЭП