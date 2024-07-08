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Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958379483.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка - РИА Новости, 08.07.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка
Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть повреждения на линии электропередачи, жители Дроновки и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:49
2024-07-08T22:49
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть повреждения на линии электропередачи, жители Дроновки и частично села Пороз временно остаются без света, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших. В одном частном домовладении повреждена надворная постройка. Также есть повреждения на линии электропередачи, жители села Дроновка и частично села Пороз остаются временно без света", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова. Уточняется, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ белгородского села Дроновка

Село Дроновка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, повреждена ЛЭП

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть повреждения на линии электропередачи, жители Дроновки и частично села Пороз временно остаются без света, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших. В одном частном домовладении повреждена надворная постройка. Также есть повреждения на линии электропередачи, жители села Дроновка и частично села Пороз остаются временно без света", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Уточняется, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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