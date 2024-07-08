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Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех - РИА Новости, 08.07.2024
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20:48 08.07.2024 (обновлено: 20:58 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958361488.html
Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех
Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех - РИА Новости, 08.07.2024
Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех
Число погибших при обстреле села Никольское в Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:48
2024-07-08T20:58
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле села Никольское в Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Еще один пострадавший позднее умер в больнице. Кроме того, с места происшествия госпитализировали женщину с осколочными ранениями. Двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.Повреждения также получили четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958304253.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех

Гладков: число погибших при ударе ВСУ в Никольском увеличилось до трех человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки в селе Никольское Белгородского района
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле села Никольское в Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", — написал он в Telegram-канале.

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Губернатор выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Еще один пострадавший позднее умер в больнице. Кроме того, с места происшествия госпитализировали женщину с осколочными ранениями. Двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.
Повреждения также получили четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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