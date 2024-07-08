https://ria.ru/20240708/obstrel-1958292536.html

При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека

При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2024

При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека

Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:57

2024-07-08T16:57

2024-07-08T17:59

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал глава региона.Он выразил соболезнования родным погибших.Количество раненых увеличилось до трех — в больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.Гладков уточнил, что пострадавшую при обстреле женщину с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали, двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240708/vsu-1958180096.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины