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При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 08.07.2024 (обновлено: 17:59 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958292536.html
При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека
При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека - РИА Новости, 08.07.2024
При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека
Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:57
2024-07-08T17:59
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал глава региона.Он выразил соболезнования родным погибших.Количество раненых увеличилось до трех — в больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.Гладков уточнил, что пострадавшую при обстреле женщину с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали, двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240708/vsu-1958180096.html
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россия, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека

Двое погибли, трое пострадали от атаки ВСУ в Никольском Белгородского района

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки в селе Никольское Белгородского района. 8 июля 2024 года
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района. 8 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района. 8 июля 2024 года
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал глава региона.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Он выразил соболезнования родным погибших.
Количество раненых увеличилось до трех — в больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
Гладков уточнил, что пострадавшую при обстреле женщину с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали, двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.
ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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