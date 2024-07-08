При украинском обстреле белгородского села Никольское погибли два человека
Двое погибли, трое пострадали от атаки ВСУ в Никольском Белгородского района
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки в селе Никольское Белгородского района. 8 июля 2024 года
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района. 8 июля 2024 года
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших от обстрела села Никольское со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего", — написал глава региона.
Он выразил соболезнования родным погибших.
Количество раненых увеличилось до трех — в больницу самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
Гладков уточнил, что пострадавшую при обстреле женщину с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали, двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.
ВСУ нанесли удар по Никольскому днем 8 июля. Снаряд попал в двухэтажное здание, в котором находятся ресторан и магазин, на месте погиб мужчина. Повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля и микроавтобус.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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