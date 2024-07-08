https://ria.ru/20240708/obstrel-1958285633.html

Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ

Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024

Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ

Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:37

2024-07-08T16:37

2024-07-08T16:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведется обстрел. Шебекинский городской округ, город Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

россия

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2024

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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия