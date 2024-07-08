https://ria.ru/20240708/obstrel-1958285633.html
Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ
Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ
Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:37
2024-07-08T16:37
2024-07-08T16:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Шебекинский городской округ находится под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведется обстрел. Шебекинский городской округ, город Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Шебекинский городской округ находится под обстрелом ВСУ
МЧС: в Шебекинском городском округе ведется обстрел