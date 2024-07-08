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Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР в течение часа, два мирных жителя ранены, повреждены около 25 квартир и частных домов, сообщил в понедельник РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:49
2024-07-08T10:49
2024-07-08T10:49
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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР в течение часа, два мирных жителя ранены, повреждены около 25 квартир и частных домов, сообщил в понедельник глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли очередной удар по центру города, получили повреждения минимум 15 квартир одного из многоэтажных домов. Был перебит газопровод среднего давления. Также были повреждены линии электропередач, вследствие чего шесть улиц оказались обесточены… Спустя всего лишь час был нанес очередной удар, в этот раз по частному сектору. Получили ранения два мирных жителя, повреждены по меньшей мере 10 жилых домостроений", - написал Третьяков. Он отметил, что профессионализм оперативных служб помог спасти множество жизней и минимизировать последствия атаки, отметив, что "враг целенаправленно бьет по мирному населению и мы должны быть готовы к любой ситуации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска дважды обстреляли Кременную в ЛНР
ВСУ дважды за час обстреляли Кременную в ЛНР, два человека ранены