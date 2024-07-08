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Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 88 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:54
2024-07-08T00:54
2024-07-08T13:19
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 88 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемнадцать обстрелов - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего было выпущено 88 боеприпасов, ранения получили четыре гражданских лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 88 боеприпасов