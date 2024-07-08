Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности
Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности
ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности массовыми народными гуляниями, передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Самое часто повторяемое сегодня слово это любовь. Потому что все свершения начинаются с любви… А дальше следующий шаг: в этой семье обязательно должны появится дети и понести любовь папы и мамы сквозь всю свою жизнь… Уважаемые геничане, жители Херсонщины, поздравляю вас с историческим событием, мы действительно впервые так широко отмечаем День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии", - сказал на праздновании в Геническе заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
На мероприятии молодоженам из Херсонской области вручили первые свидетельства о браке, а многодетным семьям региона - благодарности, грамоты и памятные подарки.
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"Жизнь это любовь. И после того, что со мной в этой жизни произошло, я считаю, что чем больше будет праздников, посвященных любви, а тем более семье, тем эта жизнь будет лучше, светлее и чище", - сказала председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина.
На праздновании организовали множество развлекательных, спортивных и познавательных конкурсов. Свой проект "ЭкоНить Zа жизнь" на празднике представил житель Херсонской области Никита Хабаров, выигравший грант от Росмолодежи.
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"Сегодня праздник День семьи, любви и верности. Я очень рад что смог поставить здесь свою точку. Своего гранта. Мой грант может решить две очень важных различных проблемы: первая проблема это вторичная переработка пластика в нашем регионе; и вторая - нехватка запчастей для дронов и так далее на фронте. Он (проект) будет собирать обычные пластиковые бутылки и перерабатывать их в специальный филамент для 3D-принтера и потом мы будем отправлять детали, напечатанные на 3D-принтере, нашим военнослужащим на фронт", - сказал Хабаров РИА Новости.
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, организованы в двух городах Херсонской области: Геническе и Скадовске. Организаторами мероприятий выступило министерство молодежной политики Херсонской области при поддержке Росмолодежи, губернатора региона Владимира Сальдо, областного правительства, АНО "Патриот" и "Дома молодежи".
Празднование проходило в течение двух дней - 6 и 8 июля.
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