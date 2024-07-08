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Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024
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22:20 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/oblast-1958375903.html
Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности
Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024
Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности
Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности массовыми народными гуляниями, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:20
2024-07-08T22:20
общество
херсонская область
геническ
скадовск
владимир сальдо
патриот
день семьи, любви и верности
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности массовыми народными гуляниями, передаёт корреспондент РИА Новости. "Самое часто повторяемое сегодня слово это любовь. Потому что все свершения начинаются с любви… А дальше следующий шаг: в этой семье обязательно должны появится дети и понести любовь папы и мамы сквозь всю свою жизнь… Уважаемые геничане, жители Херсонщины, поздравляю вас с историческим событием, мы действительно впервые так широко отмечаем День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии", - сказал на праздновании в Геническе заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. На мероприятии молодоженам из Херсонской области вручили первые свидетельства о браке, а многодетным семьям региона - благодарности, грамоты и памятные подарки. "Жизнь это любовь. И после того, что со мной в этой жизни произошло, я считаю, что чем больше будет праздников, посвященных любви, а тем более семье, тем эта жизнь будет лучше, светлее и чище", - сказала председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина. На праздновании организовали множество развлекательных, спортивных и познавательных конкурсов. Свой проект "ЭкоНить Zа жизнь" на празднике представил житель Херсонской области Никита Хабаров, выигравший грант от Росмолодежи. "Сегодня праздник День семьи, любви и верности. Я очень рад что смог поставить здесь свою точку. Своего гранта. Мой грант может решить две очень важных различных проблемы: первая проблема это вторичная переработка пластика в нашем регионе; и вторая - нехватка запчастей для дронов и так далее на фронте. Он (проект) будет собирать обычные пластиковые бутылки и перерабатывать их в специальный филамент для 3D-принтера и потом мы будем отправлять детали, напечатанные на 3D-принтере, нашим военнослужащим на фронт", - сказал Хабаров РИА Новости. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, организованы в двух городах Херсонской области: Геническе и Скадовске. Организаторами мероприятий выступило министерство молодежной политики Херсонской области при поддержке Росмолодежи, губернатора региона Владимира Сальдо, областного правительства, АНО "Патриот" и "Дома молодежи". Празднование проходило в течение двух дней - 6 и 8 июля.
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общество, херсонская область , геническ, скадовск, владимир сальдо, патриот, день семьи, любви и верности
Общество, Херсонская область , Геническ, Скадовск, Владимир Сальдо, Патриот, День семьи, любви и верности
Херсонская область отпраздновала День семьи, любви и верности

Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности

© Фото : Администрация Херсонской области/TelegramДень семьи, любви и верности в Херсонской области
День семьи, любви и верности в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Администрация Херсонской области/Telegram
День семьи, любви и верности в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Херсонская область впервые отпраздновала День семьи, любви и верности массовыми народными гуляниями, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Самое часто повторяемое сегодня слово это любовь. Потому что все свершения начинаются с любви… А дальше следующий шаг: в этой семье обязательно должны появится дети и понести любовь папы и мамы сквозь всю свою жизнь… Уважаемые геничане, жители Херсонщины, поздравляю вас с историческим событием, мы действительно впервые так широко отмечаем День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии", - сказал на праздновании в Геническе заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
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На мероприятии молодоженам из Херсонской области вручили первые свидетельства о браке, а многодетным семьям региона - благодарности, грамоты и памятные подарки.
«
"Жизнь это любовь. И после того, что со мной в этой жизни произошло, я считаю, что чем больше будет праздников, посвященных любви, а тем более семье, тем эта жизнь будет лучше, светлее и чище", - сказала председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина.
На праздновании организовали множество развлекательных, спортивных и познавательных конкурсов. Свой проект "ЭкоНить Zа жизнь" на празднике представил житель Херсонской области Никита Хабаров, выигравший грант от Росмолодежи.
«
"Сегодня праздник День семьи, любви и верности. Я очень рад что смог поставить здесь свою точку. Своего гранта. Мой грант может решить две очень важных различных проблемы: первая проблема это вторичная переработка пластика в нашем регионе; и вторая - нехватка запчастей для дронов и так далее на фронте. Он (проект) будет собирать обычные пластиковые бутылки и перерабатывать их в специальный филамент для 3D-принтера и потом мы будем отправлять детали, напечатанные на 3D-принтере, нашим военнослужащим на фронт", - сказал Хабаров РИА Новости.
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Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, организованы в двух городах Херсонской области: Геническе и Скадовске. Организаторами мероприятий выступило министерство молодежной политики Херсонской области при поддержке Росмолодежи, губернатора региона Владимира Сальдо, областного правительства, АНО "Патриот" и "Дома молодежи".
Празднование проходило в течение двух дней - 6 и 8 июля.
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День семьи, любви и верности в России
Вчера, 01:37
 
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