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В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:33
2024-07-08T00:33
2024-07-08T00:33
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области Украины объявлена с 0.11. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Николаеве на фоне тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Николаевской области Украины объявлена с 0.11.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.