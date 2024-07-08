https://ria.ru/20240708/niderlandy-1958114069.html
Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию
Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию - РИА Новости, 08.07.2024
Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию
Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около 6 миллионов евро, сообщил глава МИД Каспар Велдкамп. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:40
2024-07-08T01:40
2024-07-08T01:40
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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около 6 миллионов евро, сообщил глава МИД Каспар Велдкамп. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп совершили в выходные первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги. "По согласованию с министром обороны (Рубеном Брекелмансом - ред.) я подтвердил предоставление передвижной криминалистической лаборатории, включая одноразовые материалы и программное обеспечение... Ее стоимость составляет около 6 миллионов евро и ее как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях", - написал Велдкамп в соцсети Х в воскресенье. Министр также сообщил, что в ходе визита провел разговор с генпрокурором Украины Андреем Костиным. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник, 2 июля, принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. В своем первом выступлении в парламенте в среду Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то что выигравшая выборы в Нидерландах партия изначально выступала против поставок оружия Киеву. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. Бывшая глава минобороны Нидерландов ранее сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.
https://ria.ru/20231205/sredstva-1913993400.html
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в мире, москва, украина, гаага, андрей костин (банкир), герт вилдерс, владимир тарабрин, f-16, нидерланды
В мире, Москва, Украина, Гаага, Андрей Костин (банкир), Герт Вилдерс, Владимир Тарабрин, F-16, Нидерланды
Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 миллионов
ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Нидерланды предоставят Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около 6 миллионов евро, сообщил глава МИД Каспар Велдкамп.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп совершили в выходные первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги.
"По согласованию с министром обороны (Рубеном Брекелмансом - ред.) я подтвердил предоставление передвижной криминалистической лаборатории, включая одноразовые материалы и программное обеспечение... Ее стоимость составляет около 6 миллионов евро и ее как можно скорее перевезут на Украину для оказания помощи в исследованиях", - написал Велдкамп в соцсети Х в воскресенье.
Министр также сообщил, что в ходе визита провел разговор с генпрокурором Украины Андреем Костиным
.
Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник, 2 июля, принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
В своем первом выступлении в парламенте в среду Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, несмотря на то что выигравшая выборы в Нидерландах партия изначально выступала против поставок оружия Киеву.
Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс
всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции.
Бывшая глава минобороны Нидерландов ранее сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
заявил РИА Новости, что Москва
рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги
в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.