https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 08.07.2024
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:43
2024-07-08T18:43
2024-07-08T19:32
сергей казаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить на 5-летний срок: генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича - военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей казаков, владимир путин, россия
Сергей Казаков, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Путин назначил Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск