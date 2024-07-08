https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html

Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 08.07.2024

Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:43

2024-07-08T18:43

2024-07-08T19:32

сергей казаков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить на 5-летний срок: генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича - военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей казаков, владимир путин, россия