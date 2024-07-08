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Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 08.07.2024
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18:43 08.07.2024 (обновлено: 19:32 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/naznachenie--1958330051.html
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 08.07.2024
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:43
2024-07-08T19:32
сергей казаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить на 5-летний срок: генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича - военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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сергей казаков, владимир путин, россия
Сергей Казаков, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

Путин назначил Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск.
Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить на 5-летний срок: генерал-лейтенанта юстиции Казакова Сергея Валерьевича - военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Вчера, 18:37
 
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