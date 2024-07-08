https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html

На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом

На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024

На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом

На саммите НАТО будет объявлено о помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса Украины и противовоздушной обороны, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:46

2024-07-08T21:46

2024-07-08T22:01

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вашингтон (штат)

джон кирби

сергей лавров

нато

киев

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО будет объявлено о помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса Украины и противовоздушной обороны, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Вы увидите объявления в (плане - ред.) воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы ", - сообщил он журналистам на брифинге.Кирби уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240611/stoltenberg-1952230303.html

украина

россия

вашингтон (штат)

киев

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), джон кирби, сергей лавров, нато, киев