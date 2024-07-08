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На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024
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21:46 08.07.2024 (обновлено: 22:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом
На саммите НАТО будет объявлено о помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса Украины и противовоздушной обороны, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:46
2024-07-08T22:01
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
джон кирби
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО будет объявлено о помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса Украины и противовоздушной обороны, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Вы увидите объявления в (плане - ред.) воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы ", - сообщил он журналистам на брифинге.Кирби уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), джон кирби, сергей лавров, нато, киев
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО, Киев
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом

Кирби: на саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. На саммите НАТО будет объявлено о помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса Украины и противовоздушной обороны, заявил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Вы увидите объявления в (плане - ред.) воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы ", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби уточнил, что речь пойдет о повышении устойчивости украинского ВПК и инвестировании в него.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Джон КирбиСергей ЛавровНАТОКиев
 
 
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