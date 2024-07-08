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Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов
Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов - РИА Новости, 08.07.2024
Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов
В Белом доме надеются на продолжение поддержки США НАТО и Украины, независимо от исхода предстоящих выборов в стране, заявил в понедельник специальный помощник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:01
2024-07-08T21:01
2024-07-08T21:01
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майкл карпентер
нато
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. В Белом доме надеются на продолжение поддержки США НАТО и Украины, независимо от исхода предстоящих выборов в стране, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. "Существует широкая поддержка НАТО и Украины со стороны обеих партий. Мы рассчитываем, что это продолжится", - сообщил он на брифинге, комментируя возможную смену администрации после ноябрьских выборов в США. Карпентер добавил, что Вашингтон продолжит инвестировать средства в укрепление боеспособности альянса.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), майкл карпентер, нато
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Майкл Карпентер, НАТО
Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов
Белый дом надеется на продолжение поддержки США Украины, независимо от выборов