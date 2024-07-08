https://ria.ru/20240708/nato-1958364510.html

Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов

Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов - РИА Новости, 08.07.2024

Белый дом надеется на поддержку США Украины и НАТО, независимо от выборов

В Белом доме надеются на продолжение поддержки США НАТО и Украины, независимо от исхода предстоящих выборов в стране, заявил в понедельник специальный помощник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:01

2024-07-08T21:01

2024-07-08T21:01

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

майкл карпентер

нато

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. В Белом доме надеются на продолжение поддержки США НАТО и Украины, независимо от исхода предстоящих выборов в стране, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. "Существует широкая поддержка НАТО и Украины со стороны обеих партий. Мы рассчитываем, что это продолжится", - сообщил он на брифинге, комментируя возможную смену администрации после ноябрьских выборов в США. Карпентер добавил, что Вашингтон продолжит инвестировать средства в укрепление боеспособности альянса.

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), майкл карпентер, нато