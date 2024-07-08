https://ria.ru/20240708/nato-1958347962.html
В НАТО заявили, что не обсуждают с АТР вступление в альянс
В НАТО заявили, что не обсуждают с АТР вступление в альянс - РИА Новости, 08.07.2024
В НАТО заявили, что не обсуждают с АТР вступление в альянс
НАТО не обсуждает со странами Индо-Тихоокеанского региона их вступление в альянс, но рассчитывает на "сближение" с ними, заявила постоянный представитель США... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:46
2024-07-08T19:46
2024-07-08T19:46
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. НАТО не обсуждает со странами Индо-Тихоокеанского региона их вступление в альянс, но рассчитывает на "сближение" с ними, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей на фоне саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне со вторника по четверг. "Мы не обсуждаем членство с Индо-Тихоокеанскими странами. Мы обсуждаем сближение с ними", - сказала Смит на публичной дискуссии журнала The Foreign Policy. Попытки продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион вызывают критику Китая и России. Официальный представитель МИД КНР сообщил РИА Новости на прошлой неделе, что подобные попытки подрывают мир и стабильность в АТР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, сша, япония, нато
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Япония, НАТО
В НАТО заявили, что не обсуждают с АТР вступление в альянс
Постпред США: НАТО рассчитывает на сближение с Индо-Тихоокеанскими странами