https://ria.ru/20240708/nato-1958333571.html
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии - РИА Новости, 08.07.2024
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии
Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:59
2024-07-08T18:59
2024-07-08T19:17
в мире
германия
украина
нато
сша
майкл карпентер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер"На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины - создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины для развития ее будущих сил", - сообщил он журналистам на брифинге.Карпентер добавил, что Украина также получит от союзников обязательства по усилению средств ПВО и по финансовой помощи в объеме 40 миллиардов долларов в 2025 году.
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
германия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, нато, сша, майкл карпентер
В мире, Германия, Украина, НАТО, США, Майкл Карпентер
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии
Белый дом: НАТО объявит о новом командовании по подготовке ВСУ в Германии
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер
"На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины - создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины для развития ее будущих сил", - сообщил он журналистам на брифинге.
Карпентер добавил, что Украина также получит от союзников обязательства по усилению средств ПВО и по финансовой помощи в объеме 40 миллиардов долларов в 2025 году.