https://ria.ru/20240708/nato-1958333571.html

На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии

На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии - РИА Новости, 08.07.2024

На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии

Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:59

2024-07-08T18:59

2024-07-08T19:17

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер"На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины - создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины для развития ее будущих сил", - сообщил он журналистам на брифинге.Карпентер добавил, что Украина также получит от союзников обязательства по усилению средств ПВО и по финансовой помощи в объеме 40 миллиардов долларов в 2025 году.

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, нато, сша, майкл карпентер