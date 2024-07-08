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На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии - РИА Новости, 08.07.2024
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18:59 08.07.2024 (обновлено: 19:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato-1958333571.html
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии - РИА Новости, 08.07.2024
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии
Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:59
2024-07-08T19:17
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер"На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины - создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины для развития ее будущих сил", - сообщил он журналистам на брифинге.Карпентер добавил, что Украина также получит от союзников обязательства по усилению средств ПВО и по финансовой помощи в объеме 40 миллиардов долларов в 2025 году.
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
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в мире, германия, украина, нато, сша, майкл карпентер
В мире, Германия, Украина, НАТО, США, Майкл Карпентер
На саммите НАТО объявят о новом командовании по снабжению Киева в Германии

Белый дом: НАТО объявит о новом командовании по подготовке ВСУ в Германии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Союзники на саммите НАТО объявят о новом командовании альянса в Германии по подготовке и снабжению Украины, заявил в понедельник специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер
"На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины - создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины для развития ее будущих сил", - сообщил он журналистам на брифинге.
Карпентер добавил, что Украина также получит от союзников обязательства по усилению средств ПВО и по финансовой помощи в объеме 40 миллиардов долларов в 2025 году.
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