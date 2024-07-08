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НАТО движется к войне с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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14:00 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/nato-1958223712.html
НАТО движется к войне с Россией, пишут СМИ
НАТО движется к войне с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
НАТО движется к войне с Россией, пишут СМИ
Североатлантический альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к военному конфликту с Россией, пишет американский аналитический журнал Responsible... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:00
2024-07-08T14:00
россия
вашингтон (штат)
афганистан
владимир путин
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Североатлантический альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к военному конфликту с Россией, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft. &quot;В то время как тысячи людей прибывают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к войне (с Россией)&quot;, - говорится в материале статьи.Журнал подчеркивает, что НАТО использует "пропагандистский нарратив" и представляет себя как "самый успешный альянс в истории", обосновывая это не тем, что альянс достиг успехов в какой-либо войне, а тем, что он предотвратил войну и просуществовал гораздо дольше, чем большинство альянсов. При этом автор статьи отмечает, что война в Афганистане, единственная наземная война, в которой когда-либо участвовала НАТО, закончилась "катастрофическим провалом". Responsible Statecraft пишет, что теперь альянс оказался в ситуации, которую старательно избегал во время "первой холодной войны", а именно в "прокси-конфликте" с Россией в самой Европе, "причем в условиях, которые в долгосрочной перспективе будут благоприятствовать России". Кроме того, в материале говорится, что разговоры о по большей части воображаемой "российской угрозе" для Западной и Центральной Европы привели к еще большей зависимости европейских стран от США. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html
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россия, вашингтон (штат), афганистан, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Афганистан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
НАТО движется к войне с Россией, пишут СМИ

RS: НАТО, не отдавая себе отчета, движется к военному конфликту с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Североатлантический альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к военному конфликту с Россией, пишет американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
«

"В то время как тысячи людей прибывают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и, не отдавая себе отчета, движется к войне (с Россией)", - говорится в материале статьи.

Журнал подчеркивает, что НАТО использует "пропагандистский нарратив" и представляет себя как "самый успешный альянс в истории", обосновывая это не тем, что альянс достиг успехов в какой-либо войне, а тем, что он предотвратил войну и просуществовал гораздо дольше, чем большинство альянсов. При этом автор статьи отмечает, что война в Афганистане, единственная наземная война, в которой когда-либо участвовала НАТО, закончилась "катастрофическим провалом".
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Responsible Statecraft пишет, что теперь альянс оказался в ситуации, которую старательно избегал во время "первой холодной войны", а именно в "прокси-конфликте" с Россией в самой Европе, "причем в условиях, которые в долгосрочной перспективе будут благоприятствовать России".
Кроме того, в материале говорится, что разговоры о по большей части воображаемой "российской угрозе" для Западной и Центральной Европы привели к еще большей зависимости европейских стран от США.
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РоссияВашингтон (штат)АфганистанВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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