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"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая - РИА Новости, 08.07.2024
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12:18 08.07.2024 (обновлено: 12:28 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato-1958192091.html
"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая
"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая - РИА Новости, 08.07.2024
"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая
Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:18
2024-07-08T12:28
россия
китай
индия
владимир путин
нато
шос
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет обозреватель американского издания The Hill Эндрю Латам."Однополярный миропорядок подошел к концу, и мы вступили в новую геополитическую эпоху — эпоху, определяемую в основном многополярностью. &lt;…&gt; Вот в чем проблема для НАТО и его сторонников: адаптация альянса к новой многополярной реальности &lt;…&gt;, скорее всего, окажется невозможной и, безусловно, не стоит тех затрат времени, денег и энергии, которые для этого потребуются", — отметил он.По мнению Латама, жесткий процесс принятия решений на основе консенсуса плохо подходит для быстро меняющегося и динамичного многополярного мира, а усиление некоторых государств с конкурирующими интересами осложняет достижение согласия по ряду вопросов безопасности. По этой причине эксперт посоветовал США и их европейским союзникам подумать, стоит ли спасать НАТО.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета глав — государств ШОС заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью. Российский лидер добавил, что ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности, а также укрепляются новые центры силы и экономического роста.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
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россия, китай, индия, владимир путин, нато, шос
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, НАТО, ШОС
"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая

Hill: НАТО угрожает риск распада из-за подъема России, Китая и Индии

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет обозреватель американского издания The Hill Эндрю Латам.
"Однополярный миропорядок подошел к концу, и мы вступили в новую геополитическую эпоху — эпоху, определяемую в основном многополярностью. <…> Вот в чем проблема для НАТО и его сторонников: адаптация альянса к новой многополярной реальности <…>, скорее всего, окажется невозможной и, безусловно, не стоит тех затрат времени, денег и энергии, которые для этого потребуются", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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По мнению Латама, жесткий процесс принятия решений на основе консенсуса плохо подходит для быстро меняющегося и динамичного многополярного мира, а усиление некоторых государств с конкурирующими интересами осложняет достижение согласия по ряду вопросов безопасности. По этой причине эксперт посоветовал США и их европейским союзникам подумать, стоит ли спасать НАТО.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета глав — государств ШОС заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью. Российский лидер добавил, что ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности, а также укрепляются новые центры силы и экономического роста.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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