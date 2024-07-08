https://ria.ru/20240708/nato-1958192091.html

"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая

"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая - РИА Новости, 08.07.2024

"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая

Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:28

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китай

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владимир путин

нато

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет обозреватель американского издания The Hill Эндрю Латам."Однополярный миропорядок подошел к концу, и мы вступили в новую геополитическую эпоху — эпоху, определяемую в основном многополярностью. <…> Вот в чем проблема для НАТО и его сторонников: адаптация альянса к новой многополярной реальности <…>, скорее всего, окажется невозможной и, безусловно, не стоит тех затрат времени, денег и энергии, которые для этого потребуются", — отметил он.По мнению Латама, жесткий процесс принятия решений на основе консенсуса плохо подходит для быстро меняющегося и динамичного многополярного мира, а усиление некоторых государств с конкурирующими интересами осложняет достижение согласия по ряду вопросов безопасности. По этой причине эксперт посоветовал США и их европейским союзникам подумать, стоит ли спасать НАТО.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета глав — государств ШОС заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью. Российский лидер добавил, что ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности, а также укрепляются новые центры силы и экономического роста.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

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китай

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россия, китай, индия, владимир путин, нато, шос