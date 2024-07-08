"Это проблема": НАТО сообщили плохие новости из-за России и Китая
Hill: НАТО угрожает риск распада из-за подъема России, Китая и Индии
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс может не выдержать усиления влияния России, Китая и Индии в мире, что, вероятно, обернется распадом военного блока, пишет обозреватель американского издания The Hill Эндрю Латам.
"Однополярный миропорядок подошел к концу, и мы вступили в новую геополитическую эпоху — эпоху, определяемую в основном многополярностью. <…> Вот в чем проблема для НАТО и его сторонников: адаптация альянса к новой многополярной реальности <…>, скорее всего, окажется невозможной и, безусловно, не стоит тех затрат времени, денег и энергии, которые для этого потребуются", — отметил он.
По мнению Латама, жесткий процесс принятия решений на основе консенсуса плохо подходит для быстро меняющегося и динамичного многополярного мира, а усиление некоторых государств с конкурирующими интересами осложняет достижение согласия по ряду вопросов безопасности. По этой причине эксперт посоветовал США и их европейским союзникам подумать, стоит ли спасать НАТО.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на заседании Совета глав — государств ШОС заявил, что многополярный мир сегодня стал реальностью. Российский лидер добавил, что ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности, а также укрепляются новые центры силы и экономического роста.
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