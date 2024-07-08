https://ria.ru/20240708/nato-1958159784.html

НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ

НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ

Лидерам НАТО предложат создать до 50 новых бригад для якобы "защиты от России", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:33

2024-07-08T10:33

2024-07-08T10:34

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидерам НАТО предложат создать до 50 новых бригад для якобы "защиты от России", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. Агентство поясняет, что лидеры НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне получат обновленную информацию о планах блока. "НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", - говорится в сообщении агентства. По данным Reuters, бригада будет состоять из 3-7 тысяч военнослужащих. Кроме того, собеседник агентства сообщил, что Германии будет необходимо увеличить в 4 раза возможности в сфере ПВО в рамках новых оборонных планов альянса. Чиновник из НАТО в комментарии агентству заявил, что военные стратеги определили "подробные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты альянса". "Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие дальнего радиуса действия, материально-техническое обеспечение, а также крупные сухопутные формирования, способные перебрасывать войска, являются одними из наших главных приоритетов", - добавил представитель альянса. По его словам, НАТО, вероятно, поставит перед членами более высокие цели по наращиванию оборонного потенциала. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html

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вашингтон (штат), германия, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире