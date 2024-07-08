Рейтинг@Mail.ru
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 08.07.2024 (обновлено: 10:34 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato-1958159784.html
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ
Лидерам НАТО предложат создать до 50 новых бригад для якобы "защиты от России", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:33
2024-07-08T10:34
вашингтон (штат)
германия
россия
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидерам НАТО предложат создать до 50 новых бригад для якобы "защиты от России", передает агентство Reuters со ссылкой на источник. Агентство поясняет, что лидеры НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне получат обновленную информацию о планах блока. "НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", - говорится в сообщении агентства. По данным Reuters, бригада будет состоять из 3-7 тысяч военнослужащих. Кроме того, собеседник агентства сообщил, что Германии будет необходимо увеличить в 4 раза возможности в сфере ПВО в рамках новых оборонных планов альянса. Чиновник из НАТО в комментарии агентству заявил, что военные стратеги определили "подробные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты альянса". "Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие дальнего радиуса действия, материально-техническое обеспечение, а также крупные сухопутные формирования, способные перебрасывать войска, являются одними из наших главных приоритетов", - добавил представитель альянса. По его словам, НАТО, вероятно, поставит перед членами более высокие цели по наращиванию оборонного потенциала. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html
вашингтон (штат)
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), германия, россия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Вашингтон (штат), Германия, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
НАТО предложат создать до 50 бригад для "защиты от России", пишут СМИ

Reuters: лидерам НАТО предложат создать до 50 бригад для якобы защиты от России

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидерам НАТО предложат создать до 50 новых бригад для якобы "защиты от России", передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Агентство поясняет, что лидеры НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне получат обновленную информацию о планах блока.
"НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", - говорится в сообщении агентства.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО
28 февраля, 22:50
По данным Reuters, бригада будет состоять из 3-7 тысяч военнослужащих.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что Германии будет необходимо увеличить в 4 раза возможности в сфере ПВО в рамках новых оборонных планов альянса.
Чиновник из НАТО в комментарии агентству заявил, что военные стратеги определили "подробные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты альянса". "Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие дальнего радиуса действия, материально-техническое обеспечение, а также крупные сухопутные формирования, способные перебрасывать войска, являются одними из наших главных приоритетов", - добавил представитель альянса. По его словам, НАТО, вероятно, поставит перед членами более высокие цели по наращиванию оборонного потенциала.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
9 февраля, 03:52
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
30 марта, 08:32
 
Вашингтон (штат)ГерманияРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала