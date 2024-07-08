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"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 08.07.2024
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03:07 08.07.2024 (обновлено: 11:39 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 08.07.2024
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:07
2024-07-08T11:39
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — написал он.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. По его словам, это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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в мире, украина, россия, москва, чей боуз, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Чей Боуз, Дмитрий Песков, НАТО
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины

Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза, который был причиной его существования и создания. И именно поэтому мира на Украине (в альянсе. – Прим. Ред.) будут избегать любой ценой", — написал он.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. По его словам, это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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В миреУкраинаРоссияМоскваЧей БоузДмитрий ПесковНАТО
 
 
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