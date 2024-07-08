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НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024
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19:12 08.07.2024 (обновлено: 19:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/nato--1958340822.html
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:12
2024-07-08T19:17
нато
сша
в мире
майкл карпентер
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер."НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html
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нато, сша, в мире, майкл карпентер, администрация президента сша
НАТО, США, В мире, Майкл Карпентер, Администрация президента США
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом

Белый дом: НАТО не переносит в Индо-Тихоокеанский регион военную инфраструктуру

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
«
"НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России
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