https://ria.ru/20240708/nato--1958340822.html
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:12
2024-07-08T19:12
2024-07-08T19:17
нато
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в мире
майкл карпентер
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер."НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, в мире, майкл карпентер, администрация президента сша
НАТО, США, В мире, Майкл Карпентер, Администрация президента США
НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом
Белый дом: НАТО не переносит в Индо-Тихоокеанский регион военную инфраструктуру