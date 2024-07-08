https://ria.ru/20240708/nato--1958340822.html

НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом

НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024

НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, заявил Белый дом

НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:12

2024-07-08T19:12

2024-07-08T19:17

нато

сша

в мире

майкл карпентер

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер."НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, нет процесса вступления, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО", - сказал он на брифинге для журналистов.

https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нато, сша, в мире, майкл карпентер, администрация президента сша