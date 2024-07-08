https://ria.ru/20240708/nagrady-1958371392.html
Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья
Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья - РИА Новости, 08.07.2024
Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в День семьи, любви и верности государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:45
2024-07-08T21:45
2024-07-08T21:47
тверская область
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ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в День семьи, любви и верности государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства. "В Год семьи в России этот замечательный праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что все мы – одна большая, единая и сплоченная семья нашей великой Родины. Для каждого человека в нашей стране нет ничего дороже благополучия Отечества и счастья дорогих и близких нам людей. Именно это придает особый смысл нашей жизни, помогает трудиться с полной отдачей и побеждать в самых сложных испытаниях, защищать и развивать Россию", – приводятся в сообщении слова Рудени. Он напомнил, что сегодня страна чтит покровителей семьи и брака святых князя Петра и княгиню Февронию Муромских. Символом любви, верности и самоотверженного служения Родине для всего православного мира также является супружеский союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Глава региона вручил орден "Родительская слава" Александру и Валентине Мартыновым, которые родили и воспитывают 15 детей. Это самая многодетная семья в Тверской области. Также ордена "Родительская слава" удостоены родители 14 детей Александр и Наталья Тарусовы. У Тарусовых 8 дочерей, 6 сыновей и уже 5 внуков. Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" вручены многодетным мамам Елене Мешковой из Кесовой Горы и Надежде Ненашевой из города Кимры. В семье каждой по 5 детей. Почетного знака Тверской области "Слава Отца" удостоены трое многодетных родителей. В семье Александра Дмитриева из Западной Двины 6 детей, у Игоря Быкова из Сонковского округа – 5 детей. Василий Аржанов вместе с супругой воспитывает 10 детей. В 2018 году Аржановы стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья". Как отметили в пресс-службе, в Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решение о рождении третьего, четвертого и пятого ребенка. Благодаря государственным мерам поддержки за последнее десятилетие в регионе количество многодетных семей выросло более чем в два раза и уже превышает 15 тысяч. В январе президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры их поддержки. Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей, этот статус устанавливается бессрочно. Социальная поддержка таким семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он обучается в вузе или колледже по очной форме. Это позволит только в 2024 году увеличить в Тверской области количество многодетных семей, получающих федеральные и региональные меры поддержки, более чем на 25% – до 18730 семей, в которых воспитываются свыше 57 тысяч детей, указали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240625/fedbyudzhet-1955424433.html
https://ria.ru/20240703/uchastki-1957123970.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кимры, александр дмитриев, владимир путин, игорь руденя
Тверская область, Общество, Россия, Кимры, Александр Дмитриев, Владимир Путин, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в День семьи, любви и верности государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства.
"В Год семьи в России
этот замечательный праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что все мы – одна большая, единая и сплоченная семья нашей великой Родины. Для каждого человека в нашей стране нет ничего дороже благополучия Отечества и счастья дорогих и близких нам людей. Именно это придает особый смысл нашей жизни, помогает трудиться с полной отдачей и побеждать в самых сложных испытаниях, защищать и развивать Россию", – приводятся в сообщении слова Рудени.
Он напомнил, что сегодня страна чтит покровителей семьи и брака святых князя Петра и княгиню Февронию Муромских. Символом любви, верности и самоотверженного служения Родине для всего православного мира также является супружеский союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Глава региона вручил орден "Родительская слава" Александру и Валентине Мартыновым, которые родили и воспитывают 15 детей. Это самая многодетная семья в Тверской области. Также ордена "Родительская слава" удостоены родители 14 детей Александр и Наталья Тарусовы. У Тарусовых 8 дочерей, 6 сыновей и уже 5 внуков.
Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" вручены многодетным мамам Елене Мешковой из Кесовой Горы и Надежде Ненашевой из города Кимры
. В семье каждой по 5 детей.
Почетного знака Тверской области "Слава Отца" удостоены трое многодетных родителей. В семье Александра Дмитриева
из Западной Двины 6 детей, у Игоря Быкова из Сонковского округа – 5 детей. Василий Аржанов вместе с супругой воспитывает 10 детей. В 2018 году Аржановы стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья".
Как отметили в пресс-службе, в Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решение о рождении третьего, четвертого и пятого ребенка. Благодаря государственным мерам поддержки за последнее десятилетие в регионе количество многодетных семей выросло более чем в два раза и уже превышает 15 тысяч.
В январе президент России Владимир Путин
подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры их поддержки. Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей, этот статус устанавливается бессрочно. Социальная поддержка таким семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он обучается в вузе или колледже по очной форме.
Это позволит только в 2024 году увеличить в Тверской области количество многодетных семей, получающих федеральные и региональные меры поддержки, более чем на 25% – до 18730 семей, в которых воспитываются свыше 57 тысяч детей, указали в пресс-службе.