https://ria.ru/20240708/nagrady-1958371392.html

Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья

Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья - РИА Новости, 08.07.2024

Игорь Руденя вручил в День семьи награды многодетным родителям Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в День семьи, любви и верности государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:45

2024-07-08T21:45

2024-07-08T21:47

тверская область

общество

россия

кимры

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владимир путин

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в День семьи, любви и верности государственные и региональные награды многодетным родителям Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства. "В Год семьи в России этот замечательный праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что все мы – одна большая, единая и сплоченная семья нашей великой Родины. Для каждого человека в нашей стране нет ничего дороже благополучия Отечества и счастья дорогих и близких нам людей. Именно это придает особый смысл нашей жизни, помогает трудиться с полной отдачей и побеждать в самых сложных испытаниях, защищать и развивать Россию", – приводятся в сообщении слова Рудени. Он напомнил, что сегодня страна чтит покровителей семьи и брака святых князя Петра и княгиню Февронию Муромских. Символом любви, верности и самоотверженного служения Родине для всего православного мира также является супружеский союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. Глава региона вручил орден "Родительская слава" Александру и Валентине Мартыновым, которые родили и воспитывают 15 детей. Это самая многодетная семья в Тверской области. Также ордена "Родительская слава" удостоены родители 14 детей Александр и Наталья Тарусовы. У Тарусовых 8 дочерей, 6 сыновей и уже 5 внуков. Почетные знаки Тверской области "Слава Матери" вручены многодетным мамам Елене Мешковой из Кесовой Горы и Надежде Ненашевой из города Кимры. В семье каждой по 5 детей. Почетного знака Тверской области "Слава Отца" удостоены трое многодетных родителей. В семье Александра Дмитриева из Западной Двины 6 детей, у Игоря Быкова из Сонковского округа – 5 детей. Василий Аржанов вместе с супругой воспитывает 10 детей. В 2018 году Аржановы стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья". Как отметили в пресс-службе, в Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решение о рождении третьего, четвертого и пятого ребенка. Благодаря государственным мерам поддержки за последнее десятилетие в регионе количество многодетных семей выросло более чем в два раза и уже превышает 15 тысяч. В январе президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей и определяющий меры их поддержки. Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей, этот статус устанавливается бессрочно. Социальная поддержка таким семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он обучается в вузе или колледже по очной форме. Это позволит только в 2024 году увеличить в Тверской области количество многодетных семей, получающих федеральные и региональные меры поддержки, более чем на 25% – до 18730 семей, в которых воспитываются свыше 57 тысяч детей, указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240625/fedbyudzhet-1955424433.html

https://ria.ru/20240703/uchastki-1957123970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, кимры, александр дмитриев, владимир путин, игорь руденя