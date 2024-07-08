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Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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13:33 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/naemniki-1958217736.html
Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ
Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ
Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил "играть в командира", отдавая всем... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:33
2024-07-08T13:33
в мире
чехия
прага
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил "играть в командира", отдавая всем сослуживцам приказы, часто хвастаясь при этом собранными золотыми и серебряными вещами, сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном. Ранее издание сообщило о начале суда над Симаном, которому за незаконную службу в иностранной армии, согласно чешскому законодательству, грозит 5-летнее тюремное заключение, а за мародерство – от 10 до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения. При этом издание Seznam Zprávy привело слова Симана из выступления на суде о его службе в батальоне "Карпатская Сечь". "Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельной командой, когда дело доходило до этого", - заявил Симан. Симан вместе со своим подразделением находился в городах Ирпень и Буча, где нес патрульную службу и участвовал в так называемых "операциях по зачистке". Помимо наемничества Симан обвиняется в присвоении чужих вещей, взятых как у погибших военнослужащих, так и в покинутых хозяевами домах, среди этих вещей были золотые и серебряные слитки и украшения, наличные деньги. Выступившие в суде свидетели, служившие вместе с Симаном на Украине, описали поведение подсудимого. В частности, Симан в подразделении "играл в командира", отдавая всем приказы. В своей комнате Симан часто хвастался вещами, которые ему удалось найти в зоне боевых действий, например, золотыми и серебряными слитками. Несколько раз Симан также брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении. По показаниям свидетелей на суде, действовавшие в батальоне "Карпатская Сечь" инструкции категорически запрещали сбор и хранение чужого имущества, но солдатам якобы разрешали хранить вещи погибших врагов. "Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время. По словам прокурора, это были, например, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, различные украшения, наличные деньги, фирменные солнцезащитные очки. Подсудимый свою вину отрицает. Он признает лишь то, что взял себе кислородную маску на память о службе на Украине", - написало издание Seznam Zprávy. В апреле 2022 года Симан был задержан представителями ВСУ, но вскоре был отпущен и вернулся в Чехию. Ожидается, что суд вынесет приговор по делу Симана до конца этой недели.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939060461.html
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в мире, чехия, прага, буча, вооруженные силы украины
В мире, Чехия, Прага, Буча, Вооруженные силы Украины
Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ

Seznam prvy: чешский мародер, служивший в ВСУ, хвастал украденными вещами

© 42TČenФилипп Симан, воевавший на стороне ВСУ в Ирпене и Буче
Филипп Симан, воевавший на стороне ВСУ в Ирпене и Буче - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© 42TČen
Филипп Симан, воевавший на стороне ВСУ в Ирпене и Буче
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил "играть в командира", отдавая всем сослуживцам приказы, часто хвастаясь при этом собранными золотыми и серебряными вещами, сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном.
Ранее издание сообщило о начале суда над Симаном, которому за незаконную службу в иностранной армии, согласно чешскому законодательству, грозит 5-летнее тюремное заключение, а за мародерство – от 10 до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения.
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При этом издание Seznam Zprávy привело слова Симана из выступления на суде о его службе в батальоне "Карпатская Сечь". "Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельной командой, когда дело доходило до этого", - заявил Симан.
Симан вместе со своим подразделением находился в городах Ирпень и Буча, где нес патрульную службу и участвовал в так называемых "операциях по зачистке". Помимо наемничества Симан обвиняется в присвоении чужих вещей, взятых как у погибших военнослужащих, так и в покинутых хозяевами домах, среди этих вещей были золотые и серебряные слитки и украшения, наличные деньги.
Выступившие в суде свидетели, служившие вместе с Симаном на Украине, описали поведение подсудимого. В частности, Симан в подразделении "играл в командира", отдавая всем приказы. В своей комнате Симан часто хвастался вещами, которые ему удалось найти в зоне боевых действий, например, золотыми и серебряными слитками. Несколько раз Симан также брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении.
По показаниям свидетелей на суде, действовавшие в батальоне "Карпатская Сечь" инструкции категорически запрещали сбор и хранение чужого имущества, но солдатам якобы разрешали хранить вещи погибших врагов.
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"Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время. По словам прокурора, это были, например, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, различные украшения, наличные деньги, фирменные солнцезащитные очки. Подсудимый свою вину отрицает. Он признает лишь то, что взял себе кислородную маску на память о службе на Украине", - написало издание Seznam Zprávy.
В апреле 2022 года Симан был задержан представителями ВСУ, но вскоре был отпущен и вернулся в Чехию.
Ожидается, что суд вынесет приговор по делу Симана до конца этой недели.
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