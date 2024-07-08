https://ria.ru/20240708/naemniki-1958217736.html

Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ

Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Чешский мародер, служивший в ВСУ, любил играть в командира, пишут СМИ

Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил "играть в командира", отдавая всем... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил "играть в командира", отдавая всем сослуживцам приказы, часто хвастаясь при этом собранными золотыми и серебряными вещами, сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном. Ранее издание сообщило о начале суда над Симаном, которому за незаконную службу в иностранной армии, согласно чешскому законодательству, грозит 5-летнее тюремное заключение, а за мародерство – от 10 до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения. При этом издание Seznam Zprávy привело слова Симана из выступления на суде о его службе в батальоне "Карпатская Сечь". "Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельной командой, когда дело доходило до этого", - заявил Симан. Симан вместе со своим подразделением находился в городах Ирпень и Буча, где нес патрульную службу и участвовал в так называемых "операциях по зачистке". Помимо наемничества Симан обвиняется в присвоении чужих вещей, взятых как у погибших военнослужащих, так и в покинутых хозяевами домах, среди этих вещей были золотые и серебряные слитки и украшения, наличные деньги. Выступившие в суде свидетели, служившие вместе с Симаном на Украине, описали поведение подсудимого. В частности, Симан в подразделении "играл в командира", отдавая всем приказы. В своей комнате Симан часто хвастался вещами, которые ему удалось найти в зоне боевых действий, например, золотыми и серебряными слитками. Несколько раз Симан также брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении. По показаниям свидетелей на суде, действовавшие в батальоне "Карпатская Сечь" инструкции категорически запрещали сбор и хранение чужого имущества, но солдатам якобы разрешали хранить вещи погибших врагов. "Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время. По словам прокурора, это были, например, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, различные украшения, наличные деньги, фирменные солнцезащитные очки. Подсудимый свою вину отрицает. Он признает лишь то, что взял себе кислородную маску на память о службе на Украине", - написало издание Seznam Zprávy. В апреле 2022 года Симан был задержан представителями ВСУ, но вскоре был отпущен и вернулся в Чехию. Ожидается, что суд вынесет приговор по делу Симана до конца этой недели.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939060461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, прага, буча, вооруженные силы украины