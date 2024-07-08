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Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах - РИА Новости, 08.07.2024
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11:53 08.07.2024 (обновлено: 11:54 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах
Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах - РИА Новости, 08.07.2024
Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах
Житель Челябинска и его 9-летний сын утонули в озере Большой Теренкуль в Челябинской области, катаясь на сапбордах без спасательных жилетов, идет проверка,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:53
2024-07-08T11:54
происшествия
челябинск
челябинская область
чебаркульский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Житель Челябинска и его 9-летний сын утонули в озере Большой Теренкуль в Челябинской области, катаясь на сапбордах без спасательных жилетов, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 7 июля на озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе утонули 47-летний житель Челябинска и его 9-летний сын, катаясь на сапборде без спасательных жилетов. Пресс-центр ГУМЧС России по региону уточняет, что отец с ребенком упали в воду днем. "В Чебаркуле прокуратура проводит проверку по факту утопления в озере отца и несовершеннолетнего сына. Чебаркульской городской прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет проверено исполнение законодательства при обеспечении безопасности на водных объектах", - говорится в сообщении. Кроме того, следственными органами СК проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, добавляет пресс-центр.
https://ria.ru/20240707/podrostki-1958038688.html
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челябинск
челябинская область
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происшествия, челябинск, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Чебаркульский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах

Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах без спасжилетов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Житель Челябинска и его 9-летний сын утонули в озере Большой Теренкуль в Челябинской области, катаясь на сапбордах без спасательных жилетов, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 7 июля на озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе утонули 47-летний житель Челябинска и его 9-летний сын, катаясь на сапборде без спасательных жилетов. Пресс-центр ГУМЧС России по региону уточняет, что отец с ребенком упали в воду днем.
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Чебаркуле прокуратура проводит проверку по факту утопления в озере отца и несовершеннолетнего сына. Чебаркульской городской прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет проверено исполнение законодательства при обеспечении безопасности на водных объектах", - говорится в сообщении.
Кроме того, следственными органами СК проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, добавляет пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьЧебаркульский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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