https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах

Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах - РИА Новости, 08.07.2024

Житель Челябинска и его сын утонули, катаясь на сапбордах

Житель Челябинска и его 9-летний сын утонули в озере Большой Теренкуль в Челябинской области, катаясь на сапбордах без спасательных жилетов, идет проверка,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:53

2024-07-08T11:53

2024-07-08T11:54

происшествия

челябинск

челябинская область

чебаркульский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Житель Челябинска и его 9-летний сын утонули в озере Большой Теренкуль в Челябинской области, катаясь на сапбордах без спасательных жилетов, идет проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 7 июля на озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе утонули 47-летний житель Челябинска и его 9-летний сын, катаясь на сапборде без спасательных жилетов. Пресс-центр ГУМЧС России по региону уточняет, что отец с ребенком упали в воду днем. "В Чебаркуле прокуратура проводит проверку по факту утопления в озере отца и несовершеннолетнего сына. Чебаркульской городской прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет проверено исполнение законодательства при обеспечении безопасности на водных объектах", - говорится в сообщении. Кроме того, следственными органами СК проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, добавляет пресс-центр.

https://ria.ru/20240707/podrostki-1958038688.html

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

челябинск

челябинская область

чебаркульский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф)