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В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
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23:12 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/moskva-1958382044.html
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля
Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:12
2024-07-08T23:12
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что движение на улице перекрыто из-за обнаружения предмета, предположительно, являющегося снарядом времен Великой Отечественной войны. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля

На 5-й улице Ямского поля в Москве восстановили движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что движение на улице перекрыто из-за обнаружения предмета, предположительно, являющегося снарядом времен Великой Отечественной войны.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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