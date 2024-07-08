https://ria.ru/20240708/moskva-1958382044.html

В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля

В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024

В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля

Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:12

2024-07-08T23:12

2024-07-08T23:12

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что движение на улице перекрыто из-за обнаружения предмета, предположительно, являющегося снарядом времен Великой Отечественной войны. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/boepripas-1946797224.html

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