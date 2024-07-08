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В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля
Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:12
2024-07-08T23:12
2024-07-08T23:12
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восстановлено движение на 5-й улице Ямского поля в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что движение на улице перекрыто из-за обнаружения предмета, предположительно, являющегося снарядом времен Великой Отечественной войны. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва
В Москве восстановили движение на 5-й улице Ямского поля
На 5-й улице Ямского поля в Москве восстановили движение