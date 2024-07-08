https://ria.ru/20240708/moskva-1958364146.html

В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля

В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024

В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля

Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:59

2024-07-08T20:59

2024-07-08T21:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Данный предмет будет передан на утилизацию. Движение транспорта перекрыто, общественный транспорт осуществляет движение по измененному маршруту", - говорится в сообщении. Кроме того, госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

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происшествия, москва, городское хозяйство москвы