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В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
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20:59 08.07.2024 (обновлено: 21:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/moskva-1958364146.html
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля
Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:59
2024-07-08T21:43
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Данный предмет будет передан на утилизацию. Движение транспорта перекрыто, общественный транспорт осуществляет движение по измененному маршруту", - говорится в сообщении. Кроме того, госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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происшествия, москва, городское хозяйство москвы
Происшествия, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля

На 5-й улице Ямского поля в Москве перекрыли движение из-за снаряда времен ВОВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
«
"На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Данный предмет будет передан на утилизацию. Движение транспорта перекрыто, общественный транспорт осуществляет движение по измененному маршруту", - говорится в сообщении.
Кроме того, госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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