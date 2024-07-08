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В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля - РИА Новости, 08.07.2024
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля
Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:59
2024-07-08T20:59
2024-07-08T21:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перекрыто движение на 5-й улице Ямского поля в Москве из-за обнаружения предмета, предположительно, являющимся снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ. Данный предмет будет передан на утилизацию. Движение транспорта перекрыто, общественный транспорт осуществляет движение по измененному маршруту", - говорится в сообщении. Кроме того, госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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происшествия, москва, городское хозяйство москвы
Происшествия, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве перекрыли движение на 5-й улице Ямского поля
На 5-й улице Ямского поля в Москве перекрыли движение из-за снаряда времен ВОВ