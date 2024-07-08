https://ria.ru/20240708/moskva-1958276520.html

В Москве госпитализировали водителя Mercedes после массового ДТП

В Москве госпитализировали водителя Mercedes после массового ДТП - РИА Новости, 08.07.2024

В Москве госпитализировали водителя Mercedes после массового ДТП

Водитель Mercedes госпитализирован после ДТП в центре Москвы с участием пяти машин, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:20

2024-07-08T16:20

2024-07-08T16:20

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

гибдд мвд рф

mercedes

дтп

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Водитель Mercedes госпитализирован после ДТП в центре Москвы с участием пяти машин, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. Ранее в дептрансе столицы сообщали, что массовое ДТП произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны. "На Смоленском бульваре в районе дома 7 произошло столкновение 5 транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес", выезжая с 1-го Неопалимовского переулка, не справился с управлением, в следствии чего выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, где совершил столкновение с четырьмя автомобилями", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель Mercedes госпитализирован, на месте работают оперативные службы города. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. "Движение на Смоленском бульваре затруднено. Выбирайте путь объезда", - призвали в ГАИ.

https://ria.ru/20240708/dtp-1958236662.html

москва

садовое кольцо (москва)

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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), гибдд мвд рф, mercedes, дтп