https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html

На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП

На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 08.07.2024

На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:12

2024-07-08T15:12

2024-07-08T15:18

происшествия

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Смоленском бульваре в районе дома №7 произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - отметили в сообщении. Сообщается, что движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.

https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html

садовое кольцо (москва)

москва

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происшествия, садовое кольцо (москва), москва