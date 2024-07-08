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На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 08.07.2024
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15:12 08.07.2024 (обновлено: 15:18 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html
На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП
На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 08.07.2024
На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:12
2024-07-08T15:18
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Смоленском бульваре в районе дома №7 произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - отметили в сообщении. Сообщается, что движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.
https://ria.ru/20240707/dtp-1958022726.html
садовое кольцо (москва)
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происшествия, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП

На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено

© РИА Новости / Андрей ФинтисовМесто ДТП на Смоленском бульваре в Москве. 8 июля 2024
Место ДТП на Смоленском бульваре в Москве. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Место ДТП на Смоленском бульваре в Москве. 8 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Смоленском бульваре в Москве в районе дома №7, движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«
"На Смоленском бульваре в районе дома №7 произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - отметили в сообщении.
Сообщается, что движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.
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ПроисшествияСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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