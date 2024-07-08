https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html

В Москве заочно осудили главу клиник красоты, где погибли три пациента

В Москве заочно осудили главу клиник красоты, где погибли три пациента - РИА Новости, 08.07.2024

В Москве заочно осудили главу клиник красоты, где погибли три пациента

Суд в Москве заочно приговорил к 7 годам колонии руководителя компаний "Медклиника" и "Медланж", где в результате операций погибли три человека, а еще три... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:50

2024-07-08T12:50

2024-07-08T12:52

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 7 годам колонии руководителя компаний "Медклиника" и "Медланж", где в результате операций погибли три человека, а еще три пациентки получили тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Мещанской межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении учредителя и бывшего руководителя частной медицинской клиники 50-летней Анны Сиваковой. С учетом позиции прокурора суд приговорил Сивакову к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. В частности, уточняется в релизе, Сивакова признана виновной по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Сиваковой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее приговором суда двое ее сообщников приговорены к реальным срокам лишения свободы. Как было установлено в суде, Сивакова была учредителем ООО "Медланж" и фактическим руководителем ООО "Медклиника". Зная, что компании не имеют условий для проведения операций и лицензии на оказание услуг по направлению "пластическая хирургия", она привлекла сообщников и в 2018 году организовала оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В итоге в клиниках были выполнены ряд операций, в результате которых умерли три человека и был причинен тяжкий вред здоровью еще троих пациенток.

https://ria.ru/20240210/zaderzhanie-1926584912.html

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва